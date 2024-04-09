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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Первый этап Западной хорды в Ростовской области пообещали сдать в сентябре

Первый этап Западной хорды в Ростовской области пообещали сдать в сентябре

9 апреля 2024, 10:56
Фото: Donland.ru
Первый этап Западной хорды в Ростовской области пообещали сдать в сентябре
Эстакады через железнодорожные пути прокладывают сейчас в рамках строительства Западной хорды, рассказали в правительстве Ростовской области.

В рамках первого этапа также строители прокладывают три путепровода и обустраивают ливневую канализацию. Эти работы и возведение двух эстакад обещают завершить в сентябре этого года.

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Фото: Donland.ru

Власти вновь напомнили, что Западная хорда, по их задумке, выведет транзитный поток фур с улиц Ростова и улучшит транспортное сообщение с соседними регионами. Общая длина трассы составит 12 километров. Полностью сдать объект обещают в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды.

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