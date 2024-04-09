Первый этап Западной хорды в Ростовской области пообещали сдать в сентябре

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В рамках первого этапа также строители прокладывают три путепровода и обустраивают ливневую канализацию. Эти работы и возведение двух эстакад обещают завершить в сентябре этого года.
Власти вновь напомнили, что Западная хорда, по их задумке, выведет транзитный поток фур с улиц Ростова и улучшит транспортное сообщение с соседними регионами. Общая длина трассы составит 12 километров. Полностью сдать объект обещают в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды.