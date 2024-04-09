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Почти тысячу мигранов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области

Почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области

9 апреля 2024, 12:11
Фото: Pxhere
Почти тысячу мигранов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области
В Ростовской области прошли масштабные рейды по проверке иностранных граждан, в ходе которых обнаружили более 900 мигрантов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на военное следственное управление СК России по ЮВО.

Половина из них уже успела получить российское гражданство, однако около 150 человек не встали на воинский учет, как того требует законодательство.

В ходе операций, которые состоялись 8 апреля в различных районах региона, правоохранительные органы провели облавы на мигрантов. Мероприятия прошли не только в ресторанах быстрого питания в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, но и в складских комплексах крупных маркетплейсов в Аксайском районе.

Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района
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В результате этих проверок было вынесено 39 штрафов за нарушение правил въезда в Россию, незаконную трудовую деятельность и проступки, связанные с хулиганством. Это важные меры, которые позволяют привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает законодательства и нарушает правила пребывания в РФ.

Масштабные проверки мигрантов стали очередным шагом властей Ростовской области в сфере миграционного контроля и обеспечения безопасности региона.

Ранее арестовали восемь местных жителей за организацию незаконной миграции.

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