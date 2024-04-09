Почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Половина из них уже успела получить российское гражданство, однако около 150 человек не встали на воинский учет, как того требует законодательство.
В ходе операций, которые состоялись 8 апреля в различных районах региона, правоохранительные органы провели облавы на мигрантов. Мероприятия прошли не только в ресторанах быстрого питания в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, но и в складских комплексах крупных маркетплейсов в Аксайском районе.
В результате этих проверок было вынесено 39 штрафов за нарушение правил въезда в Россию, незаконную трудовую деятельность и проступки, связанные с хулиганством. Это важные меры, которые позволяют привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает законодательства и нарушает правила пребывания в РФ.
Масштабные проверки мигрантов стали очередным шагом властей Ростовской области в сфере миграционного контроля и обеспечения безопасности региона.
Ранее арестовали восемь местных жителей за организацию незаконной миграции.