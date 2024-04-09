Почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области

В результате этих проверок было вынесено 39 штрафов за нарушение правил въезда в Россию, незаконную трудовую деятельность и проступки, связанные с хулиганством. Это важные меры, которые позволяют привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает законодательства и нарушает правила пребывания в РФ.