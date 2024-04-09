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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

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Подполковника полиции отправили в колонию на Дону за вмешательство в уголовное дело

Подполковника полиции отправили в колонию на Дону за вмешательство в уголовное дело

9 апреля 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
Подполковника полиции отправили в колонию на Дону за вмешательство в уголовное дело

Подполковника полиции осудили в Ростовской области по делу о взятке

В Ростовской области суд огласил приговор подполковнику полиции Роману Репалову, которого обвинили в посредничестве при даче взятки, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказался бывший заместитель начальника отдела — начальник полиции МО МВД РФ «Матвеево-Курганский». А причиной стало то, что он попытался повлиять на ход расследования уголовного дела.

По задумке, два человека за взятку должны были избежать уголовного преследования. Репалов выступал в качестве посредника.

В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки
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Теперь суд признал фигуранта виновным и приговорил к 1 году 5 месяцам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.

Ранее в донской столице огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки.

До этого в регионе возбудили дело против директора автошколы, бравшего взятки за «теорию».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Дон#Уголовное дело#Происшествия#Подполковник полиции
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