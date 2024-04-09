Подполковника полиции отправили в колонию на Дону за вмешательство в уголовное дело

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
На скамье подсудимых оказался бывший заместитель начальника отдела — начальник полиции МО МВД РФ «Матвеево-Курганский». А причиной стало то, что он попытался повлиять на ход расследования уголовного дела.
По задумке, два человека за взятку должны были избежать уголовного преследования. Репалов выступал в качестве посредника.
Теперь суд признал фигуранта виновным и приговорил к 1 году 5 месяцам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.
Ранее в донской столице огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки.
До этого в регионе возбудили дело против директора автошколы, бравшего взятки за «теорию».