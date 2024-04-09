Россия и Китай 75 лет успешно развивают дипломатические отношения

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Кобяков подчеркнул, что в 2024 году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Эти отношения имеют серьёзные перспективы, и дальнейшее их развитие отвечает интересам не только двух стран, но и всего мира, пишет 56orb.ru.
Стороны обсудили совместные инициативы в ключевых отраслях экономики и проведение совместных мероприятий. Они должны улучшить взаимное понимание культур, ценностей и традиций двух государств.
Традиционный бизнес-диалог Россия — Китай является примером такого совместного мероприятия. Бизнес-диалог пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 5–8 июня 2024 года.
Помимо этого, на встрече обсуждалась подготовка к Саммиту БРИКС — 2024, который должен пройти в Казани 22–24 октября.
Чжан Ханьхуэй отметил, что отношения между РФ и КНР развиваются на самом высоком уровне. Он напомнил, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных $240 млрд и выразил уверенность в том, что в будущем году показатель будет увеличен. Также чрезвычайный и полномочный посол КНР сделал акцент на том, что председательство России в БРИКС позволит развить многие международные инициативы.
Большое внимание участники встречи уделили сотрудничеству наших стран в сфере инноваций и квантовых технологий. Стороны договорились об обмене опытом и участии представителей КНР в Форуме будущих технологий.