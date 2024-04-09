Россия и Китай 75 лет успешно развивают дипломатические отношения

Чжан Ханьхуэй отметил, что отношения между РФ и КНР развиваются на самом высоком уровне. Он напомнил, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных $240 млрд и выразил уверенность в том, что в будущем году показатель будет увеличен. Также чрезвычайный и полномочный посол КНР сделал акцент на том, что председательство России в БРИКС позволит развить многие международные инициативы.