rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Россия и Китай 75 лет успешно развивают дипломатические отношения

9 апреля 2024, 13:44
В Москве прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла КНР Чжан Ханьхуэя. Участники обсудили совместные инициативы в ключевых областях: сельском хозяйстве, угольной, автомобильной и горнорудной промышленности.

Кобяков подчеркнул, что в 2024 году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Эти отношения имеют серьёзные перспективы, и дальнейшее их развитие отвечает интересам не только двух стран, но и всего мира, пишет 56orb.ru.

Стороны обсудили совместные инициативы в ключевых отраслях экономики и проведение совместных мероприятий. Они должны улучшить взаимное понимание культур, ценностей и традиций двух государств.

Традиционный бизнес-диалог Россия — Китай является примером такого совместного мероприятия. Бизнес-диалог пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 5–8 июня 2024 года.

Помимо этого, на встрече обсуждалась подготовка к Саммиту БРИКС — 2024, который должен пройти в Казани 22–24 октября.

Чжан Ханьхуэй отметил, что отношения между РФ и КНР развиваются на самом высоком уровне. Он напомнил, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных $240 млрд и выразил уверенность в том, что в будущем году показатель будет увеличен. Также чрезвычайный и полномочный посол КНР сделал акцент на том, что председательство России в БРИКС позволит развить многие международные инициативы.

Большое внимание участники встречи уделили сотрудничеству наших стран в сфере инноваций и квантовых технологий. Стороны договорились об обмене опытом и участии представителей КНР в Форуме будущих технологий.

Подпишитесь
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
Сегодня, 17:55
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Сегодня, 17:44
Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы
Сегодня, 16:54
Власти Ростовской области сделали заявление о пострадавших от детонации дрона
Сегодня, 15:04
Власти отказались раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки
Сегодня, 15:10
Стандарты для воинских могил введут в Ростове
Сегодня, 13:31
"