Российские театральные коллективы посетят Донской край с «Большими гастролями»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В рамках гастрольного тура Мариупольской драмы, который проходит в семи городах России, жителям Новошахтинска покажут два спектакля. 13 апреля — комедию в двух действиях «Любовь?!.. С большим риском?!..», а 14 апреля — детскую музыкальную сказку «Стойкий оловянный солдатик». Показы пройдут на сцене Новошахтинского драматического театра.
«Большие гастроли» Мариупольского театра проходят со 2 по 14 апреля. Труппа уже побывала в Волгодонске, Ставрополе, Армавире, Туапсе, Новороссийске и Ейске, а Новошахтинск станет последней ее остановкой.
Жителей донской столицы 22 и 23 апреля ожидают «Большие гастроли» Белгородского государственного театра кукол. Они также проходят в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ. Постановки покажут в Ростовском государственном театре кукол им. В. С. Былкова.
22 апреля на 11:00 и 13:00 намечен показ спектакля «Говорит Ленинград», где расскажут хроники блокады и откроют страницы жизни людей в осажденном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. А 23 апреля в 11:00 и 13:00 состоится показ спектакля «Слон» по рассказу А. И. Куприна.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, «Большие гастроли» ведущих российских театральных коллективов организованы РОСКОНЦЕРТом и проходят согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.
— Этот план реализуется на всей территории нашей страны, способствуя формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории. Благодаря программе «Большие гастроли» дончане знакомятся с прекрасными постановками театров из других регионов, — пояснил Игорь Гуськов.
Добавим, что каждая из постановок в рамках «Больших гастролей» позволит зрителям погрузиться в мир героев, затронет нотки души и не оставит среди них равнодушных.