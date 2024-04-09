Российские театральные коллективы посетят Донской край с «Большими гастролями»

22 апреля на 11:00 и 13:00 намечен показ спектакля «Говорит Ленинград», где расскажут хроники блокады и откроют страницы жизни людей в осажденном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. А 23 апреля в 11:00 и 13:00 состоится показ спектакля «Слон» по рассказу А. И. Куприна.