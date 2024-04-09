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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Ростов занял второе место по росту цен на жилье

Ростов стал лидером по росту цен на недвижимость в России

9 апреля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Ростов занял второе место по росту цен на жилье
В первом квартале 2024 года Ростов-на-Дону занял второе место среди городов-миллионников по годовому росту средней цены на жилье на вторичном рынке, сообщает РБК.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стоимость квадратного метра жилья в донской столице выросла на 21,3%, достигая отметки в 120 тысяч рублей.

Повышение цен на вторичном рынке жилья свидетельствует о растущей популярности города среди покупателей и инвесторов. Этот тренд может быть обусловлен инфраструктурным развитием, экономическим прогрессом и потоком мигрантов в город.

Абсолютным лидером рейтинга стал Челябинск, где годовой рост цен составил 37,8%. На третьем месте расположился Волгоград, где «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 19,2%.

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Также в пятерку городов-миллионников с наибольшим ростом цен на вторичное жилье вошли Красноярск (+19,1%) и Казань (+18,8%).

При этом в Москве средняя цена 1 кв. м на «вторичке» выросла за год на 16,6% — до 326,4 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в течение первых трех месяцев текущего года в Ростове-на-Дону было выдано или продлено 23 разрешения на строительство жилых объектов.

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