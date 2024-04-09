Ростов стал лидером по росту цен на недвижимость в России

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стоимость квадратного метра жилья в донской столице выросла на 21,3%, достигая отметки в 120 тысяч рублей.
Повышение цен на вторичном рынке жилья свидетельствует о растущей популярности города среди покупателей и инвесторов. Этот тренд может быть обусловлен инфраструктурным развитием, экономическим прогрессом и потоком мигрантов в город.
Абсолютным лидером рейтинга стал Челябинск, где годовой рост цен составил 37,8%. На третьем месте расположился Волгоград, где «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 19,2%.
Также в пятерку городов-миллионников с наибольшим ростом цен на вторичное жилье вошли Красноярск (+19,1%) и Казань (+18,8%).
При этом в Москве средняя цена 1 кв. м на «вторичке» выросла за год на 16,6% — до 326,4 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в течение первых трех месяцев текущего года в Ростове-на-Дону было выдано или продлено 23 разрешения на строительство жилых объектов.