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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Ростовчанам рассказали о том, сколько выходных на майских праздниках

Ростовчанам рассказали о шестидневной рабочей неделе в апреле

9 апреля 2024, 08:36
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчанам рассказали о том, сколько выходных на майских праздниках
2024 год порадует ростовчан сразу двумя длительными периодами отдыха в мае, но между ними будет и продолжительная рабочая неделя, сообщает newia.ru.
Сюжет
Отдых

Первый майский период отдыха продлится с 28 апреля по 2 мая включительно. Но 27 апреля в субботу придется отработать, поскольку выходной день перенесен на понедельник 29 апреля.

Вторая продолжительная майская серия выходных дней придется на период с 9 по 12 мая. Праздник 9 Мая в 2024 году выпадает на четверг, поэтому россияне будут отдыхать до воскресенья 12 мая. Рабочая неделя начнется с 13 мая.

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Расписание праздничных выходных дней в мае 2024 года касается только тех, кто работает по стандартной пятидневной рабочей неделе. Экстренные службы, медицинский персонал и представители силовых структур будут работать по собственному графику.

Ранее стало известно, что за отдых на Северном Кавказе обойдется ростовчанам на 30% дороже.

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