Ростовчанам рассказали о шестидневной рабочей неделе в апреле

Вторая продолжительная майская серия выходных дней придется на период с 9 по 12 мая. Праздник 9 Мая в 2024 году выпадает на четверг, поэтому россияне будут отдыхать до воскресенья 12 мая. Рабочая неделя начнется с 13 мая.

Первый майский период отдыха продлится с 28 апреля по 2 мая включительно. Но 27 апреля в субботу придется отработать, поскольку выходной день перенесен на понедельник 29 апреля.

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Расписание праздничных выходных дней в мае 2024 года касается только тех, кто работает по стандартной пятидневной рабочей неделе. Экстренные службы, медицинский персонал и представители силовых структур будут работать по собственному графику.

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