Сотни домов на Западном в Ростове останутся без воды 11 апреля

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Представители ростовского «Водоканала» объявили, что в четверг, 11 апреля, в Ростове пройдут работы по установке задвижки водопровода. На время установки рабочим придется временно ограничить водоснабжение целого квартала на Западном в границах второго проезда улицы Доватора, Календарной, Малиновского и Доватора.
Ограничения будут действовать с 08.30 до 21.00 мск 11 апреля. Работы пройдут на улице Малиновского.
Жителям домов, находящихся в зоне отключения, следует запастись водой.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, куда звонить в случае жалоб на качество питьевой воды.