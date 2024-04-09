Сотни домов на Западном в Ростове останутся без воды 11 апреля

Представители ростовского «Водоканала» объявили, что в четверг, 11 апреля, в Ростове пройдут работы по установке задвижки водопровода. На время установки рабочим придется временно ограничить водоснабжение целого квартала на Западном в границах второго проезда улицы Доватора, Календарной, Малиновского и Доватора.