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Сотни домов на Западном в Ростове останутся без воды 11 апреля

Сотни домов на Западном в Ростове останутся без воды 11 апреля

9 апреля 2024, 17:10
Фото: 1MI
Сотни домов на Западном в Ростове останутся без воды 11 апреля
В Ростове массово ограничат водоснабжение на Западном 11 апреля, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

Представители ростовского «Водоканала» объявили, что в четверг, 11 апреля, в Ростове пройдут работы по установке задвижки водопровода. На время установки рабочим придется временно ограничить водоснабжение целого квартала на Западном в границах второго проезда улицы Доватора, Календарной, Малиновского и Доватора.

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Ограничения будут действовать с 08.30 до 21.00 мск 11 апреля. Работы пройдут на улице Малиновского.

Жителям домов, находящихся в зоне отключения, следует запастись водой.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, куда звонить в случае жалоб на качество питьевой воды.

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