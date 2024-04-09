Стало известно, кому в Ростове готовы платить по 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Самый высокий доход в апреле обещают в Ростове исполнительному директору. Предлагаемая зарплата составляет 200 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется наличие высшего образования и аналогичный опыт работы. Исполнительные директора должны контролировать работу подрядчиков, следить за поддержанием в рабочем состоянии коммунальных и инженерных систем, организовывать рабочий процесс, вести переговоры и многое другое.
От 100 тысяч до 150 тысяч рублей в Ростове зарабатывают менеджеры по продажам. Зарплата также формируется от процентов. Потенциальный сотрудник будет заниматься привлечением клиентов, прямыми продажами, ведением переговоров и ведением отчетности.
Водители большегрузов могут рассчитывать на зарплату от 130 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуют права категории Е и аналогичный опыт работы. Заработная плата водителя может также завесите от километров, которые он проехал водитель на работе, либо от количества дней в пути.
Наконец, до 130 тысяч рублей в Ростове предлагают инженеру производственно-технического отдела. В его обязанности входит сопровождение строительных работ, анализ проекта, рабочих чертежей, подготовка разрешительной документации, контроль выполненных работ и многое другое.
Ранее сообщалось, что зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц.