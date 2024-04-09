Стало известно, кому в Ростове готовы платить по 200 тысяч рублей

Водители большегрузов могут рассчитывать на зарплату от 130 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуют права категории Е и аналогичный опыт работы. Заработная плата водителя может также завесите от километров, которые он проехал водитель на работе, либо от количества дней в пути.