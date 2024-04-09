Стандарты для воинских могил введут в Ростове

Так, семьям военных предложат всего два варианта для обустройства могил их близких. Это будут практически идентичные места захоронения, состоящие из стелы из черного гранита, бетонным цоколем и основным цветников. Отличием станет лишь дополнительный большой цветник, который оборудуют рядом с основным цветником. Постановление вступило в силу в день опубликования.