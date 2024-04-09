Стандарты для воинских могил введут в Ростове

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Во вторник, 9 апреля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому на территории Ростовского и Северного кладбищ введут единые стандарты для захоронения военнослужащих.
Власти Ростова планируют стандартизировать правила создания, содержания и благоустройства воинских захоронений, которые расположены на Аллее Героев и на территории кладбища «Ростовского».
Так, семьям военных предложат всего два варианта для обустройства могил их близких. Это будут практически идентичные места захоронения, состоящие из стелы из черного гранита, бетонным цоколем и основным цветников. Отличием станет лишь дополнительный большой цветник, который оборудуют рядом с основным цветником. Постановление вступило в силу в день опубликования.