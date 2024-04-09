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Published Сегодня, 13:31

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Стандарты для воинских могил введут в Ростове

Стандарты для воинских могил введут в Ростове

9 апреля 2024, 13:31
Фото: rostov-gorod.ru
Стандарты для воинских могил введут в Ростове
В Ростове решили ввести общий стандарт для благоустройства и содержания воинских захоронений на Северном кладбище и «Ростовском», об этом сообщили на портале администрации.

Во вторник, 9 апреля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому на территории Ростовского и Северного кладбищ введут единые стандарты для захоронения военнослужащих.

Власти Ростова планируют стандартизировать правила создания, содержания и благоустройства воинских захоронений, которые расположены на Аллее Героев и на территории кладбища «Ростовского».

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Власти Ростова планируют стандартизировать правила создания, содержания и благоустройства воинских захоронений, которые расположены на Аллее Героев и на территории кладбища «Ростовского».Власти Ростова планируют стандартизировать правила создания, содержания и благоустройства воинских захоронений, которые расположены на Аллее Героев и на территории кладбища «Ростовского».
Власти Ростова планируют стандартизировать правила создания, содержания и благоустройства воинских захоронений, которые расположены на Аллее Героев и на территории кладбища «Ростовского».
Фото: rostov-gorod.ru

Так, семьям военных предложат всего два варианта для обустройства могил их близких. Это будут практически идентичные места захоронения, состоящие из стелы из черного гранита, бетонным цоколем и основным цветников. Отличием станет лишь дополнительный большой цветник, который оборудуют рядом с основным цветником. Постановление вступило в силу в день опубликования.

Фото: rsotov-gorod

Ранее ростовчанку шокировало состояние Северного кладбища.

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