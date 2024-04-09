Сухой корм для животных имеет ряд преимуществ

Теперь о главном вопросе: какой корм — сухой или влажный — лучше всего подходит для вашего питомца. Нет определенного ответа на этот вопрос. Вы можете кормить своего любимца только сухим кормом или комбинировать его с влажным, главное, чтобы оба корма были от одного производителя.