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Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Сухой корм для животных имеет ряд преимуществ

9 апреля 2024, 05:30
Животные нуждаются в сбалансированном рационе, который включает все необходимые питательные вещества. Поэтому важно понимать, что выбор дешевого корма часто означает выбор низкого качества, что может негативно сказаться на здоровье питомца.

Если вы решите кормить своего питомца готовым кормом из магазина, не рекомендуется давать ему дополнительно домашнюю пищу, так как это может привести к перееданию и ожирению, пишет pravda.ru.

Теперь о главном вопросе: какой корм — сухой или влажный — лучше всего подходит для вашего питомца. Нет определенного ответа на этот вопрос. Вы можете кормить своего любимца только сухим кормом или комбинировать его с влажным, главное, чтобы оба корма были от одного производителя.

Сухой корм имеет преимущества. Он полезен для здоровья зубов, так как помогает очистить их при жевании, а также для пищеварения благодаря высокому содержанию клетчатки. Важно помнить, что сухой корм обычно более калорийный, чем влажный, поэтому при определении дневной нормы кормления нужно обращаться к рекомендациям производителя.

И еще одна важная вещь: если вы кормите питомца только сухим кормом, убедитесь, что у него всегда есть доступ к свежей питьевой воде.

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