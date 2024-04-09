Сухой корм для животных имеет ряд преимуществ

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Если вы решите кормить своего питомца готовым кормом из магазина, не рекомендуется давать ему дополнительно домашнюю пищу, так как это может привести к перееданию и ожирению, пишет pravda.ru.
Теперь о главном вопросе: какой корм — сухой или влажный — лучше всего подходит для вашего питомца. Нет определенного ответа на этот вопрос. Вы можете кормить своего любимца только сухим кормом или комбинировать его с влажным, главное, чтобы оба корма были от одного производителя.
Сухой корм имеет преимущества. Он полезен для здоровья зубов, так как помогает очистить их при жевании, а также для пищеварения благодаря высокому содержанию клетчатки. Важно помнить, что сухой корм обычно более калорийный, чем влажный, поэтому при определении дневной нормы кормления нужно обращаться к рекомендациям производителя.
И еще одна важная вещь: если вы кормите питомца только сухим кормом, убедитесь, что у него всегда есть доступ к свежей питьевой воде.