Уголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
СКР пишет о появившейся информации, что мужчина на электросамокате сбил маленького ребенка. Из-за этого пострадавшего доставили в больницу.
Об этой ситуации узнал Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело. Также ему предоставят доклад о произошедшем инциденте.
«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в Следкоме.
Ранее в донском регионе автомобиль врезался в дерево, из-за чего скончались три пожилые женщины.
До этого четверо получили ранения в аварии с Alfa Romeo в Ростове.