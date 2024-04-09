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Уголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону

Уголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону

9 апреля 2024, 05:52
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварии с электросамокатом и ребенком в Ростове-на-Дону, сообщили в Следкоме

СКР пишет о появившейся информации, что мужчина на электросамокате сбил маленького ребенка. Из-за этого пострадавшего доставили в больницу.

Об этой ситуации узнал Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело. Также ему предоставят доклад о произошедшем инциденте.

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«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в Следкоме.

Ранее в донском регионе автомобиль врезался в дерево, из-за чего скончались три пожилые женщины.

До этого четверо получили ранения в аварии с Alfa Romeo в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Уголовное дело#Электросамокат#СКР#Происшествия
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