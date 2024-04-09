Улицу Шаумяна в Ростове на два месяца перекроют для водителей

Так, проехать нельзя будет по Шаумяна на отрезке от пересечения с Халтуринским до дома №36. Там будут проводить работы на тепловых сетях. Они ориентировочно продлятся два месяца. Ограничение движения будет действовать с 17 апреля по 17 июня.