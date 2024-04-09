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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В центре Ростова на два месяца ограничат движение из-за работ на теплосетях

Улицу Шаумяна в Ростове на два месяца перекроют для водителей

9 апреля 2024, 07:16
Фото: rostov-gorod.ru
В центре Ростова на два месяца ограничат движение из-за работ на теплосетях

В центре Ростова на два месяца ограничат движение из-за работ на теплосетях

Новые ограничения для транспорта будут действовать на улице Шаумяна в Ростове, сообщили в городской администрации.

Так, проехать нельзя будет по Шаумяна на отрезке от пересечения с Халтуринским до дома №36. Там будут проводить работы на тепловых сетях. Они ориентировочно продлятся два месяца. Ограничение движения будет действовать с 17 апреля по 17 июня.

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Автомобилистов просят учитывать этот факт и заранее озаботиться поиском других путей движения.

Из-за работ на тепловых сетях в Ростове ограничат движение и на других улицах. Также целые кварталы города останутся без горячей воды.

Напомним, грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля.

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