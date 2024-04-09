Улицу Шаумяна в Ростове на два месяца перекроют для водителей

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Так, проехать нельзя будет по Шаумяна на отрезке от пересечения с Халтуринским до дома №36. Там будут проводить работы на тепловых сетях. Они ориентировочно продлятся два месяца. Ограничение движения будет действовать с 17 апреля по 17 июня.
Автомобилистов просят учитывать этот факт и заранее озаботиться поиском других путей движения.
Из-за работ на тепловых сетях в Ростове ограничат движение и на других улицах. Также целые кварталы города останутся без горячей воды.
Напомним, грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля.