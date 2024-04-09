В Ростове открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды

Напомним, ранее жители Каменска-Шахтинского потребовали перерасчет за низкое качество водоснабжения, но поставщик отказал им в этом, заметив, что дончане все равно пользовались ресурсом. При этом, по словам местных жителей, у воды уже несколько месяцев сохраняется специфический запах, и иногда появляется осадок.