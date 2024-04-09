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В Ростове открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды

В Ростове открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды

9 апреля 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды
В Ростовской области будут принимать жалобы на качество питьевой воды от местных жителей, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Накануне, 8 апреля, прокуроры объявили, что надзорный орган открыл «горячую линию» по вопросам соблюдения законодательства в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой.

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Дончане, у которых есть вопросы или жалобы относительно качества получаемых услуг, могут позвонить по номеру 8(863)210-55-99, чтобы сообщить о допущенных нарушениях. Сотрудники «горячей линии» будут принимать звонки потребителей ежедневно.

Напомним, ранее жители Каменска-Шахтинского потребовали перерасчет за низкое качество водоснабжения, но поставщик отказал им в этом, заметив, что дончане все равно пользовались ресурсом. При этом, по словам местных жителей, у воды уже несколько месяцев сохраняется специфический запах, и иногда появляется осадок.

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