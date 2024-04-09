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В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции

В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции

9 апреля 2024, 17:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.

Во вторник, 9 апреля, власти Ростова опубликовали постановление о сносе аварийного здания на улице Социалистической, 115а. Дом, построенный в 1917 году, признали аварийным пять лет назад, однако документ об изъятии земли и расселении дома выпустили только в 2024 году. Даже сейчас на портале МинЖКХ дом все еще включен в программы капитального ремонта, там указан график ремонта различных частей зданий, которые планировалось привести в порядок в период с 2026 по 2037 годы.

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Согласно тексту постановления, власти собираются изъять участок земли в центре города площадью 520 квадратных метров, а также 10 квартир у собственников и одно нежилое помещение. Уведомления о выкупе ростовчане получает в течение 10 дней.

Обращаем внимание, что здание находится в зоне плотной исторической застройки. Около двух лет назад во время демонтажа аварийного здания пострадала крыша соседнего дома, и жильцы были вынуждены обратиться в суд.

Ранее власти Ростова выдали разрешения на застройку территорий города, теперь в различных районах южной столицы появятся более двух десятков ЖК высотой от 13 до 26 этажей.

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