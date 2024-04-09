В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции

Во вторник, 9 апреля, власти Ростова опубликовали постановление о сносе аварийного здания на улице Социалистической, 115а. Дом, построенный в 1917 году, признали аварийным пять лет назад, однако документ об изъятии земли и расселении дома выпустили только в 2024 году. Даже сейчас на портале МинЖКХ дом все еще включен в программы капитального ремонта, там указан график ремонта различных частей зданий, которые планировалось привести в порядок в период с 2026 по 2037 годы.