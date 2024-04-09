В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек

На портале администрации указано, что в ближайшие несколько лет на улице Вересаева может появиться 11-этажный жилой дом, разрешение на строительство действует до 2026 года. Такое же разрешение на два года получило ООО «СЗ „Ростовстрой-Дон“», которая собирается возвести пять домов высотой более 20 этажей на улице Таганрогской, 134/10. Рядом планируется оборудовать автостоянку.