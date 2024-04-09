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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек

В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек

9 апреля 2024, 17:55
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
В Ростовской области вновь взлетели цены на недвижимость, пока в Ростове становится все больше новостроек, а дончанам придется проходить металлодетекторы, чтобы увидеть тюльпаны.

Любоваться цветами только после металлодетектора

Во вторник, 9 апреля, стало известно, что в Ростовской области в субботу, 13 апреля, в Орловском районе пройдет ежегодный фестиваль тюльпанов и ирисов «Воспетая степь».

Во время этого события дончане получают возможность увидеть цветочные поля долины Западного Маныча в полном цвету. В апреле вся долина превращается в огромный цветочный ковер, это зрелище привлекает туристов из разных уголков страны вот уже 11 лет.

Фото: 1MI

В этом году для обеспечения безопасности участников фестиваля организаторы собираются установить на входах к месту проведения фестиваля современные системы досмотра и будут применять металлодетекторы. Эти меры необходимы для поддержания порядка и полной безопасности гостей фестиваля.

Массовая застройка Ростова

Также стало известно, что в первом квартале 2024 года власти Ростова выдали или продлили более 20 разрешений на строительство жилых домов на территории города.

На портале администрации указано, что в ближайшие несколько лет на улице Вересаева может появиться 11-этажный жилой дом, разрешение на строительство действует до 2026 года. Такое же разрешение на два года получило ООО «СЗ „Ростовстрой-Дон“», которая собирается возвести пять домов высотой более 20 этажей на улице Таганрогской, 134/10. Рядом планируется оборудовать автостоянку.

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Также на улице Текучева построят 25-этажный дом, на Буденновском — 26-этажное здание, новые жилые дома также появятся на Соколова, в Левенцовке и на проспектах Шолохова и Вавилова. Подробный список объектов и застройщиков можно изучить по ссылке.

Каждый метр по цене золота

Главной новостью дня стали данные аналитиков «Яндекс. Недвижимость», которые выяснили, что стоимость жилья в новостройках за март увеличилась на 2,3%.

По словам аналитиков, «квадрат» жилья на первичном рынке Ростова вырос в цене до 138 тысяч рублей. При этом стоимость квадратного метра в домах, строительство которых уже закончили, оказались в среднем на 14 тысяч рублей ниже, чем в строящихся зданиях.

Фото: Изображение Midjourney

«Средняя цена переуступки от физлица ниже стоимости метра у девелопера в среднем на девять тысяч рублей за квадратный метр», — добавили эксперты.

Аналитики также отмечают снижение интереса к новостройкам в целом, поскольку размер первоначального взноса постоянно растет, а у семейной ипотеки становится все больше ограничений.

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