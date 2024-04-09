В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького

Напомним, в 2022 году власти Ростова сообщили, что на реконструкцию парка имени Максима Горького потребуется 660 миллионов рублей, однако пока эти средства искали — работы выросли в цене минимум на 40 миллионов рублей, после чего город принял решение перераспределить и направить деньги на другие проекты.