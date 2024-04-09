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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:08

В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького

В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького

9 апреля 2024, 18:06
Фото: 1MI
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
В Ростове реконструкцию парка Горького проведут после корректировки проектной документации, об этом сообщили донские СМИ.

Во вторник, 9 апреля, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на администрацию города объявил, что реконструкцию парка Горького в Ростове собираются провести после корректировки проекта.

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По словам представителей администрации, перед началом работ предстоит привести проектную документацию в соответствие с действующими нормативами, а потому сроки реализации проекта в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в 2022 году власти Ростова сообщили, что на реконструкцию парка имени Максима Горького потребуется 660 миллионов рублей, однако пока эти средства искали — работы выросли в цене минимум на 40 миллионов рублей, после чего город принял решение перераспределить и направить деньги на другие проекты.

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