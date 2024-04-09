В Ростовской области бродячая собака бросилась на ребенка и покусала за лицо

Происшествие случилось в городе на днях на улице Кавказской. Агрессивная бродячая собака напала на 5-летнюю девочку и, по словам депутата, «достала до лица» малышки. Ребенку оказали помощь в местной БСМП. Парламентарий уточнил, что девочка является дочкой погибшего на фронте военнослужащего.