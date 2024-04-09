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В Ростовской области собака покусала 5-летнюю девочку за лицо

В Ростовской области бродячая собака бросилась на ребенка и покусала за лицо

9 апреля 2024, 11:44
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области собака покусала 5-летнюю девочку за лицо
Ребенок пострадал после встречи с бродячей собакой в Новочеркасске, сообщил депутат местной городской думы Андрей Карабедов.

Происшествие случилось в городе на днях на улице Кавказской. Агрессивная бродячая собака напала на 5-летнюю девочку и, по словам депутата, «достала до лица» малышки. Ребенку оказали помощь в местной БСМП. Парламентарий уточнил, что девочка является дочкой погибшего на фронте военнослужащего.

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Карабедов заявил, что в Новочеркасске остро стоит проблема с бродячими агрессивными собаками. По его словам, он регулярно получает жалобы от избирателей на опасные стаи животных.

Ранее власти в Ростовской области подняли вопрос усыпления бродячих животных.

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