В Ростовской области бродячая собака бросилась на ребенка и покусала за лицо

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Происшествие случилось в городе на днях на улице Кавказской. Агрессивная бродячая собака напала на 5-летнюю девочку и, по словам депутата, «достала до лица» малышки. Ребенку оказали помощь в местной БСМП. Парламентарий уточнил, что девочка является дочкой погибшего на фронте военнослужащего.
Карабедов заявил, что в Новочеркасске остро стоит проблема с бродячими агрессивными собаками. По его словам, он регулярно получает жалобы от избирателей на опасные стаи животных.
Ранее власти в Ростовской области подняли вопрос усыпления бродячих животных.