В Ростовской области появятся операторы комплексного развития. Зачем они нужны?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Власти заявили, что хотят перейти от точечной застройки в регионе к комплексному развитию. Для этого нужно внести определенные изменения в законодательство. Комплексное развитие территорий в идеале позволит не просто застраивать муниципалитеты бесчисленными домами, но и сделает обязательным строительство поблизости школ, больниц, инженерных коммуникаций и так далее.
В Ростове уже определили для комплексного освоения 11 территорий жилой застройки и четыре промышленные зоны.
В правительстве Ростовской области заключили, что в каждом городе региона местные власти назначат операторов комплексного развития территорий, которые будут курировать вопросы застройки.
Ранее сообщалось, что в Ростове власти дали московскому застройщику право комплексного развития территории в Железнодорожном районе. Там планируют построить жилой район, сравнимый с Левенцовкой.