В Ростовской области появятся операторы комплексного развития. Зачем они нужны?

Власти заявили, что хотят перейти от точечной застройки в регионе к комплексному развитию. Для этого нужно внести определенные изменения в законодательство. Комплексное развитие территорий в идеале позволит не просто застраивать муниципалитеты бесчисленными домами, но и сделает обязательным строительство поблизости школ, больниц, инженерных коммуникаций и так далее.