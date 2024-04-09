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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Ростовской области появятся операторы комплексного развития. Чем они займутся?

В Ростовской области появятся операторы комплексного развития. Зачем они нужны?

9 апреля 2024, 08:16
Фото: donland.ru
В Ростовской области появятся операторы комплексного развития. Чем они займутся?

В Ростовской области появятся операторы комплексного развития территорий

В администрация региона определят ответственных за комплексное развитие территорий, рассказали в правительстве Ростовской области.

Власти заявили, что хотят перейти от точечной застройки в регионе к комплексному развитию. Для этого нужно внести определенные изменения в законодательство. Комплексное развитие территорий в идеале позволит не просто застраивать муниципалитеты бесчисленными домами, но и сделает обязательным строительство поблизости школ, больниц, инженерных коммуникаций и так далее.

В Ростове уже определили для комплексного освоения 11 территорий жилой застройки и четыре промышленные зоны.

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В правительстве Ростовской области заключили, что в каждом городе региона местные власти назначат операторов комплексного развития территорий, которые будут курировать вопросы застройки.

Ранее сообщалось, что в Ростове власти дали московскому застройщику право комплексного развития территории в Железнодорожном районе. Там планируют построить жилой район, сравнимый с Левенцовкой.

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