В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки

Согласно данным портала МинЖКХ, дом построили в 1992 году, его общая площадь составляет 1040 квадратных метров, в здании было более 13,8 тысячи «квадратов» жилых помещений — это 250 квартир. Хотя здание не имеет статуса объекта культурного наследия, здание отличается от обычных многоэтажек своего периода. Его фасад богато украшен геометрическими узорами, а внешняя отделка балконов напоминает вышивку.