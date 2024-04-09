rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки

В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки

9 апреля 2024, 12:53
Фото: Гугл Карты
В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки
В Ростовской области собираются снести аварийную девятиэтажку, построенную после развала СССР, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Во вторник, 9 апреля, Telegram-канал «Белка| Белая Калитва» объявил, что на территории города начались работы по сносу аварийного дома, расположенного на улице Светлой, 6.

Согласно данным портала МинЖКХ, дом построили в 1992 году, его общая площадь составляет 1040 квадратных метров, в здании было более 13,8 тысячи «квадратов» жилых помещений — это 250 квартир. Хотя здание не имеет статуса объекта культурного наследия, здание отличается от обычных многоэтажек своего периода. Его фасад богато украшен геометрическими узорами, а внешняя отделка балконов напоминает вышивку.

Прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов
Узнать подробнее

По словам авторов канала, в настоящий момент вокруг дома установили забор, вскоре здесь начнутся работы по демонтажу здания. Исполнителем выступит ООО «СТМ», которое получит за снос аварийного дома 64,6 миллиона рублей. Работы обещают закончить к концу года.

По предварительной информации, в будущем на месте многоэтажки собираются построить два других девятиэтажных дома и торговое здание.

Ранее в центре Ростова на Красноармейской предложили построить торгово-развлекательный центр.

Читайте также:
Глава Ростовской области поручил ускорить расселение аварийных домовГубернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жильяПодмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Белая Калитва#Снос#Аварийные дома#Демонтаж#18+#Telegram-каналы#Культурное наследие#МинЖКХ#Происшествия#Жилые помещения
Подпишитесь
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
Сегодня, 17:55
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Сегодня, 17:44
Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы
Сегодня, 16:54
Власти Ростовской области сделали заявление о пострадавших от детонации дрона
Сегодня, 15:04
Власти отказались раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки
Сегодня, 15:10
Стандарты для воинских могил введут в Ростове
Сегодня, 13:31
"