В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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Во вторник, 9 апреля, Telegram-канал «Белка| Белая Калитва» объявил, что на территории города начались работы по сносу аварийного дома, расположенного на улице Светлой, 6.
Согласно данным портала МинЖКХ, дом построили в 1992 году, его общая площадь составляет 1040 квадратных метров, в здании было более 13,8 тысячи «квадратов» жилых помещений — это 250 квартир. Хотя здание не имеет статуса объекта культурного наследия, здание отличается от обычных многоэтажек своего периода. Его фасад богато украшен геометрическими узорами, а внешняя отделка балконов напоминает вышивку.
По словам авторов канала, в настоящий момент вокруг дома установили забор, вскоре здесь начнутся работы по демонтажу здания. Исполнителем выступит ООО «СТМ», которое получит за снос аварийного дома 64,6 миллиона рублей. Работы обещают закончить к концу года.
По предварительной информации, в будущем на месте многоэтажки собираются построить два других девятиэтажных дома и торговое здание.
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