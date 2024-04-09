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Published Сегодня, 05:25

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В Ростовской области три пенсионерки погибли в жестком ДТП с легковушкой

В Ростовской области три пенсионерки погибли в жестком ДТП с легковушкой

9 апреля 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростовской области автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека, рассказали в областном УГИБДД.

Происшествие случилось в селе Песчанокопское на улице Ленина. Водитель «ВАЗ» не смогла справиться с управлением и съехала с проезжей части.

Это привело к тому, что автомобиль врезался в дерево. В аварии от полученных травм погибли 75-летняя водитель и два пассажира в возрасте 75 и 71 год.

Четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону
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Кроме того, одного пассажира с ранениями доставили в больницу. О его состоянии сейчас информации нет.

В данный момент устанавливаются детали автоаварии.

До этого четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Автомобиль
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