В Ростовской области три пенсионерки погибли в жестком ДТП с легковушкой

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Происшествие случилось в селе Песчанокопское на улице Ленина. Водитель «ВАЗ» не смогла справиться с управлением и съехала с проезжей части.
Это привело к тому, что автомобиль врезался в дерево. В аварии от полученных травм погибли 75-летняя водитель и два пассажира в возрасте 75 и 71 год.
Кроме того, одного пассажира с ранениями доставили в больницу. О его состоянии сейчас информации нет.
В данный момент устанавливаются детали автоаварии.
До этого четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону.