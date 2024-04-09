«Вы же ею пользовались!»: жителям Каменска отказали в перерасчете за вонючую воду

В водоканале объяснили проблемы с качеством воды в Каменске-Шахтинском

Причинами ухудшения качества воды из кранов в Каменск-Шахтинском является снижение ее качества перед подачей в разводящую сеть, а также отсутствие контроля качества на внутренних водопроводных сетях жилых домов, организаций и учреждений. Об этом RostovGazeta сообщили в городском ООО «Водоканал».