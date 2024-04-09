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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Эксперты пояснили, почему в марте в Каменск-Шахтинском текла грязная и вонючая вода

«Вы же ею пользовались!»: жителям Каменска отказали в перерасчете за вонючую воду

9 апреля 2024, 09:55
Фото: Администрация города Каменск-Шахтинский
Эксперты пояснили, почему в марте в Каменск-Шахтинском текла грязная и вонючая вода

В водоканале объяснили проблемы с качеством воды в Каменске-Шахтинском

Причинами ухудшения качества воды из кранов в Каменск-Шахтинском является снижение ее качества перед подачей в разводящую сеть, а также отсутствие контроля качества на внутренних водопроводных сетях жилых домов, организаций и учреждений. Об этом RostovGazeta сообщили в городском ООО «Водоканал».

Напомним, что в конце марта в редакцию RostovGazeta обращались жители города Каменск-Шахтинский. Люди жаловались на черную воду со зловонным запахом. Многие отмечали, что после купания в такой воде наблюдались раздражения на коже.

В ООО «Водоканал» Каменск-Шахтинске разъяснили, что «приготовлением» холодной питьевой воды занимается ОАО «Исток». А водоканал ее только транспортирует.

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В ОАО «Исток» сообщили, что сегодня ситуация с водой в Каменск-Шахтинском нормализовалась. Однако назвать причины ухудшения ее качества в марте 2024 года затруднились.

«О причинах надо спрашивать в лаборатории», — уточнили в ОАО «Исток».

Также в организации не смогли внятно ответить на вопрос корреспондента о том, будет ли горожанам выполнен перерасчет за грязную и вонючую воду в марте из кранов.

«Дело в том, что, как я понимаю, вода подавалась? Подавалась. Ею пользовались? Пользовались. А уже все хорошо», — завершили разговор в ОАО «Исток».
В ОАО «Исток» сообщили, что сегодня ситуация с водой в Каменск-Шахтинском нормализовалась.В ОАО «Исток» сообщили, что сегодня ситуация с водой в Каменск-Шахтинском нормализовалась.
В ОАО «Исток» сообщили, что сегодня ситуация с водой в Каменск-Шахтинском нормализовалась.
Фото: Администрация города Каменск-Шахтинский

Напомним, что ранее Каменске-Шахтинском вводили режим ЧС из-за качества питьевой воды. Тогда, эколог разъяснил RostovGazeta причины, которые влияли на качество жизнеобеспечивающего ресурса.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Водоканал#Грязная вода#Питьевая вода#Качество воды#Вонючая вода
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