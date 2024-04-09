«Вы же ею пользовались!»: жителям Каменска отказали в перерасчете за вонючую воду

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Напомним, что в конце марта в редакцию RostovGazeta обращались жители города Каменск-Шахтинский. Люди жаловались на черную воду со зловонным запахом. Многие отмечали, что после купания в такой воде наблюдались раздражения на коже.
В ООО «Водоканал» Каменск-Шахтинске разъяснили, что «приготовлением» холодной питьевой воды занимается ОАО «Исток». А водоканал ее только транспортирует.
В ОАО «Исток» сообщили, что сегодня ситуация с водой в Каменск-Шахтинском нормализовалась. Однако назвать причины ухудшения ее качества в марте 2024 года затруднились.
«О причинах надо спрашивать в лаборатории», — уточнили в ОАО «Исток».
Также в организации не смогли внятно ответить на вопрос корреспондента о том, будет ли горожанам выполнен перерасчет за грязную и вонючую воду в марте из кранов.
«Дело в том, что, как я понимаю, вода подавалась? Подавалась. Ею пользовались? Пользовались. А уже все хорошо», — завершили разговор в ОАО «Исток».
Напомним, что ранее Каменске-Шахтинском вводили режим ЧС из-за качества питьевой воды. Тогда, эколог разъяснил RostovGazeta причины, которые влияли на качество жизнеобеспечивающего ресурса.