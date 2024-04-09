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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Весной учащаются случаи намеренного отравления собак

9 апреля 2024, 06:37
С приходом весны все чаще случаются случаи жестокости по отношению к собакам, когда люди оставляют на улицах ядовитые продукты питания. Они представляют опасность как для бездомных собак, так и для домашних питомцев.

Чтобы защитить вашу собаку от возможного отравления, очень важно научить ее команде «Фу» (или «Брось», «Отдай», «Плюнь»). Освоение этой команды должно быть настолько хорошим, чтобы пес мог мгновенно отпустить то, что взял, после первого же указания, пишет pravda.ru.

Не давайте собаке подбирать незнакомые предметы на улице. Если это поведение сложно исправить, используйте намордник. Старайтесь выбирать для прогулок места, которые находятся вдали от городских районов.

В случае отравления собаки, очень важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Сначала дайте собаке выпить много воды, а затем немедленно доставьте ее в ветеринарную клинику, где проведут необходимые процедуры, такие как введение капельницы и промывание желудка.

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