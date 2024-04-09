Весной учащаются случаи намеренного отравления собак

С приходом весны все чаще случаются случаи жестокости по отношению к собакам, когда люди оставляют на улицах ядовитые продукты питания. Они представляют опасность как для бездомных собак, так и для домашних питомцев.