Власти отказались раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Напомним, в конце марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в котором пострадали около 700 человек и погибли более 140 посетителей.
Среди пострадавших и жертв теракта оказались четыре жителя Ростовской области, в том числе жительница Матвеево-Курганского района. Женщина попала под обстрел и была ранена, ее госпитализировали для прохождения лечения, однако вот уже несколько недель никакой информации о ее состоянии не поступало.
И вот во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь Ирина Четвертакова рассказала, что женщине перечислили выплаты. Вероятно, речь идет о страховой выплате пособия по временной нетрудоспособности для раненых, о котором говорили представители СФР, однако эта информация пока не подтвердилась.
Что касается состояния раненой, власти объявили, что не станут разглашать подробности о здоровье потерпевшей.
«Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья, диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну и могут быть разглашены только с письменного согласия гражданина или его законного представителя», — пояснила Ирина Четвертакова.