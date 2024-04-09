Власти отказались раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки

Среди пострадавших и жертв теракта оказались четыре жителя Ростовской области, в том числе жительница Матвеево-Курганского района. Женщина попала под обстрел и была ранена, ее госпитализировали для прохождения лечения, однако вот уже несколько недель никакой информации о ее состоянии не поступало.