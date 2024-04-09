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Власти не стали раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки

Власти отказались раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки

9 апреля 2024, 15:10
Фото: 1MI
Власти не стали раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки
Власти Ростовской области объявили, что выжившая во время теракта в «Крокус Сити Холле» дончанка получила обещанные выплаты, об этом рассказала пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Напомним, в конце марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в котором пострадали около 700 человек и погибли более 140 посетителей.

Среди пострадавших и жертв теракта оказались четыре жителя Ростовской области, в том числе жительница Матвеево-Курганского района. Женщина попала под обстрел и была ранена, ее госпитализировали для прохождения лечения, однако вот уже несколько недель никакой информации о ее состоянии не поступало.

И вот во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь Ирина Четвертакова рассказала, что женщине перечислили выплаты. Вероятно, речь идет о страховой выплате пособия по временной нетрудоспособности для раненых, о котором говорили представители СФР, однако эта информация пока не подтвердилась.

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Что касается состояния раненой, власти объявили, что не станут разглашать подробности о здоровье потерпевшей.

«Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья, диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну и могут быть разглашены только с письменного согласия гражданина или его законного представителя», — пояснила Ирина Четвертакова.

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