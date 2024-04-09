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Published Сегодня, 16:54

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Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы

Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы

9 апреля 2024, 16:54
Фото: 1MI
Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы
Водителям Батайска пригрозили арестом на 15 суток, если они не оплатят штрафы, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 9 апреля, Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на отдел безопасности дорожного движения ОГИБДД Батайска рассказал, что водителям пригрозили административным арестом за неуплату штрафов.

Так с 8 по 18 апреля в Ростовской области инспекторы ГИБДД и приставы собираются ловить нарушителей в рамках мероприятия «Должник». Правоохранители напомнили, что административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

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Если же в течение двух месяцев нарушитель не успевает оплатить штраф, то постановление передается судебному приставу, который составляет протокол в отношении должника. Полицейские отмечают, что за неуплату штрафа автомобилистам грозит наказание в виде двукратного размера штрафа, административного ареста продолжительностью до 15 суток или исправительных работ сроком до 50 часов.

Ранее представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко предупредил о росте цен в регионе из-за большого количества платных трасс.

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