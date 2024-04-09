Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы

Если же в течение двух месяцев нарушитель не успевает оплатить штраф, то постановление передается судебному приставу, который составляет протокол в отношении должника. Полицейские отмечают, что за неуплату штрафа автомобилистам грозит наказание в виде двукратного размера штрафа, административного ареста продолжительностью до 15 суток или исправительных работ сроком до 50 часов.