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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Врачи в Ростове спасли новорожденного ребенка весом меньше килограмма

Врачи в Ростове спасли новорожденного ребенка весом меньше килограмма

9 апреля 2024, 06:46
Фото: Перинатальный центр Ростовской области
Врачи в Ростове спасли новорожденного ребенка весом меньше килограмма
В перинатальном центре Ростова спасли жизнь малыша весом в 890 граммов, подробностями поделилась пресс-служба учреждения.

Малыш появился на свет на седьмом месяце беременности в декабре 2023 года. Помимо проблем с весом, у новорожденного мальчика выявили нарушения в сердце. Ему провели сложную операцию.

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Затем перинатальный центр временно закрылся на мойку. Однако малыша оставили там из-за тяжелого состояния. Медики дежурили в палате ребенка круглосуточно.

Усилия врачей оказались не напрасны. Ребенок стал идти на поправку и смог самостоятельно дышать спустя три месяца после рождения. После чего малыш стал набирать вес и к моменту выписки весил уже три килограмма.

Ранее врачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповины.

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