Врачи в Ростове спасли новорожденного ребенка весом меньше килограмма

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Малыш появился на свет на седьмом месяце беременности в декабре 2023 года. Помимо проблем с весом, у новорожденного мальчика выявили нарушения в сердце. Ему провели сложную операцию.
Затем перинатальный центр временно закрылся на мойку. Однако малыша оставили там из-за тяжелого состояния. Медики дежурили в палате ребенка круглосуточно.
Усилия врачей оказались не напрасны. Ребенок стал идти на поправку и смог самостоятельно дышать спустя три месяца после рождения. После чего малыш стал набирать вес и к моменту выписки весил уже три килограмма.
Ранее врачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповины.