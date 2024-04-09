За месяц квадратный метр новостройки в Ростове подорожал до 138 тыс рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Сейчас в Ростове квадратный метр в квартире на первичном рынке составляет 138 тысяч рублей. Рост цен составил 2,3% месяц к месяцу.
При этом новостройки, уже введенные в эксплуатацию, но все еще продающиеся девелоперами, в марте стоили дешевле, чем строящиеся, в среднем на 14 тысяч рублей.
«Средняя цена переуступки от физлица ниже стоимости метра у девелопера в среднем на 9 тысяч рублей за квадратный метр», — отмечают аналитики.
Отмечалось, что интерес к новостройкам падает из-за роста первоначального взноса и новых ограничений по семейной ипотеке. Больше половины квартир в новых домах Ростова остаются нераспроданными, хотя предложение в этом сегменте рынка в перспективе будет только расти.
Напомним, больше 20 разрешений на строительство домов выдали власти Ростова с начала года. Застройщики получили право возвести в городе дома высотой в 26 этажей, в том числе в исторической части города.