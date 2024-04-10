АО СК «РСХБ-Страхование» приняло меры по поддержке пострадавших Оренбургской области

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Потепление в регионе обернулось природной катастрофой — стремительное таяние снега вызвало разлив рек, что привело к серьезному затоплению территорий. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
В связи с публичным объявлением режима ЧС на региональном уровне АО СК «РСХБ-Страхование» приняло экстренные меры по поддержке пострадавших. В компании оптимизированы процессы по упрощению процедуры урегулирования убытков: сокращен пакет предоставляемых страхователем документов, уменьшены сроки рассмотрения заявлений на возмещение ущерба.
Для оперативного реагирования информация о необходимых действиях застрахованных лиц размещена на сайте компании, открыта специальная телефонная линия. Работники контакт-центра фиксируют обращения, дают консультации о действиях, необходимых для урегулирования убытков. Телефон контактного центра: 8 800 700 45 60.
На сегодняшний день в АО СК «РСХБ-Страхование» уже поступило несколько обращений от пострадавших аграриев, имущество которых застраховано в компании.
Справочно
На текущую дату общая площадь застрахованных площадей АО СК «РСХБ-Страхование» в Оренбургской области составляет 27,8 тыс. га.