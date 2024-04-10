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Posted Вчера, 15:23

Published Вчера, 15:23

Modified Вчера, 15:25

Updated Вчера, 15:25

Буцаев: Во ФГИС «Экомониторинг» будут использовать информацию из более 10 источников

Буцаев: Во ФГИС «Экомониторинг» будут использовать информацию из более 10 источников

10 апреля 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney
В Российском экологическом операторе (РЭО) перечислили основные источники данных для федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг» и рассказали о ее функциях.

По информации, предоставленной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, первая очередь системы стартует уже в этом году. Во ФГИС будут поступать данные из более чем 10 различных источников, а основной задачей системы будет являться всестороннее и своевременное информирование о состоянии окружающей среды. Информация из ФГИС будет поступать в госорганы, передаваться местным властям, а также общественным объединениям и некоммерческим организациям, юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Во ФГИС данные будут передаваться десятью органами исполнительной власти России, региональными исполнительными органами и органами местного самоуправления, юрлицами и физлицами. Среди источников информации — Минсельхоз, Минприроды РФ, Росстат, Рослесхоз, а также Росприроднадзор, Росводресурсы, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство и Роснедра.

Во ФГИС «Экомониторинг» будут направлять информацию о состоянии всех компонентов окружающей среды, в том числе об уровне радиации, источниках выбросов и сбросов вредных веществ, обращении с производственными отходами и ТКО, а также о мерах, принимаемых для минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду, состоянии экосистемы озера Байкал и прочем, а одним из нововведений системы станут данные о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, пишет 56orb.

По словам замгендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, выступая в качестве оператора ФГИС, РЭО обеспечит непрерывную эксплуатацию системы, соблюдение норм информационной безопасности, сохранность и неизменность принимаемой и передаваемой информации, а также обработку информации, аккумулируемой в базах данных системы.

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