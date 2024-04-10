Буцаев: Во ФГИС «Экомониторинг» будут использовать информацию из более 10 источников

По информации, предоставленной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, первая очередь системы стартует уже в этом году. Во ФГИС будут поступать данные из более чем 10 различных источников, а основной задачей системы будет являться всестороннее и своевременное информирование о состоянии окружающей среды. Информация из ФГИС будет поступать в госорганы, передаваться местным властям, а также общественным объединениям и некоммерческим организациям, юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.