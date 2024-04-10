Буцаев: Во ФГИС «Экомониторинг» будут использовать информацию из более 10 источников

Posted Вчера, 15:23
Published Вчера, 15:23
Modified Вчера, 15:25
Updated Вчера, 15:25
По информации, предоставленной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, первая очередь системы стартует уже в этом году. Во ФГИС будут поступать данные из более чем 10 различных источников, а основной задачей системы будет являться всестороннее и своевременное информирование о состоянии окружающей среды. Информация из ФГИС будет поступать в госорганы, передаваться местным властям, а также общественным объединениям и некоммерческим организациям, юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Во ФГИС данные будут передаваться десятью органами исполнительной власти России, региональными исполнительными органами и органами местного самоуправления, юрлицами и физлицами. Среди источников информации — Минсельхоз, Минприроды РФ, Росстат, Рослесхоз, а также Росприроднадзор, Росводресурсы, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство и Роснедра.
Во ФГИС «Экомониторинг» будут направлять информацию о состоянии всех компонентов окружающей среды, в том числе об уровне радиации, источниках выбросов и сбросов вредных веществ, обращении с производственными отходами и ТКО, а также о мерах, принимаемых для минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду, состоянии экосистемы озера Байкал и прочем, а одним из нововведений системы станут данные о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, пишет 56orb.
По словам замгендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, выступая в качестве оператора ФГИС, РЭО обеспечит непрерывную эксплуатацию системы, соблюдение норм информационной безопасности, сохранность и неизменность принимаемой и передаваемой информации, а также обработку информации, аккумулируемой в базах данных системы.