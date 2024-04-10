Чиновники в Минспорте Ростовской области скрывали доходы

Posted Вчера, 13:32
Published Вчера, 13:32
Modified Вчера, 13:34
Updated Вчера, 13:34
Проверка касалась соблюдения требований закона о противодействии коррупции. Оказалось, что в секторе реализации госпрограмм отдела развития споринфраструктуры и учета имущества были должности, которые связаны с коррупционными рисками.
Однако их не включили в список должностей, при замещении которых необходимо раскрывать информацию о доходах. Министерство никакие меры по этому поводу не принимало.
Теперь надзорное ведомство потребовало от губернатора исправить недочеты. После этого нарушения устранили.
Ранее в Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом.