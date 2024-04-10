rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:32

Published Вчера, 13:32

Modified Вчера, 13:34

Updated Вчера, 13:34

Чиновникам в Минспорте Ростовской области позволяли скрывать доходы

Чиновники в Минспорте Ростовской области скрывали доходы

10 апреля 2024, 13:32
Фото: donland.ru
Чиновникам в Минспорте Ростовской области позволяли скрывать доходы
В Ростовской области во время проверки работы Минспорта региона выявили нарушения, сообщили в облпрокуратуре.

Проверка касалась соблюдения требований закона о противодействии коррупции. Оказалось, что в секторе реализации госпрограмм отдела развития споринфраструктуры и учета имущества были должности, которые связаны с коррупционными рисками.

Однако их не включили в список должностей, при замещении которых необходимо раскрывать информацию о доходах. Министерство никакие меры по этому поводу не принимало.

Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской области
Узнать подробнее

Теперь надзорное ведомство потребовало от губернатора исправить недочеты. После этого нарушения устранили.

Ранее в Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом.

Читайте также:
Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской областиДвух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на ДонуВ Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Проверка#Нарушения#Минспорт Ростовской области
Подпишитесь
Итоги дня: в Ростове обрушился дом, сгорел старинный особняк, а Таганрог атакуют БПЛА
Вчера, 17:44
В Ростовской области зафиксирован резкий рост цен на новостройки
Вчера, 17:45
Власти ввели в Ростове режим повышенной готовности
Вчера, 17:00
Студента задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже
Вчера, 16:43
Массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области
Вчера, 15:56
«Наделенная божьим даром»: известная ростовская пианистка Сусанна Арабкерцева
Вчера, 15:49
"