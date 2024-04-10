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Posted Вчера, 13:55

Published Вчера, 13:55

Modified Вчера, 13:57

Updated Вчера, 13:57

Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников

Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников

10 апреля 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников

Ростовчанам рассказали порядок действий при воздушной тревоге из-за дронов

В России, в том числе Ростовской области, есть порядок действий, чтобы обезопасить себя при воздушной тревоге из-за возможной атаки беспилотников.

В Ростовской области периодически происходят атаки беспилотников, их успешно сбивают системы ПВО. К примеру, в среду, 10 апреля, военкор Владимир Разин заявил, что были уничтожены как минимум два дрона. А губернатор Василий Голубев объявил в Таганроге опасность атаки беспилотников.

Местных жителей просили быть бдительными и готовыми при необходимости перейти в комнату без окон. Сейчас в городе объявлен отбой опасности. Теперь выясним, как себя обезопасить в подобных ситуациях.

Что делать при звуках сирены

По информации УМЧС, звуковой сигнал сирены предупреждает о команде «Внимание всем!». В этот момент каждому жителю следует включить телевизор или радиоприемник.

Стоит обратить внимание, что система оповещения автоматически настроена только на государственные и муниципальные теле- и радиостанции. Она перехватывает каналы вещания и передает необходимую информацию населению.

Ее нужно прослушать и действовать строго в соответствии с рекомендациями.

Что такое воздушная тревога

«Сигнал воздушной тревоги» предупреждает жителей о непосредственной угрозе нападения противника. Он транслируется через радиовещательные сети, радиостанции и телевизионные приемники путем передачи текстового сообщения о возможной опасности, также модно узнать инструкцию о дальнейших действиях.

«Сигнал воздушной тревоги» транслируется через радиовещательные сети, радиостанции и телевизионные приемники«Сигнал воздушной тревоги» транслируется через радиовещательные сети, радиостанции и телевизионные приемники
«Сигнал воздушной тревоги» транслируется через радиовещательные сети, радиостанции и телевизионные приемники
Фото: 1MI

Что делать при воздушной тревоге

Действия населения в случае воздушной тревоги:

  1. Взять с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия.
  2. Отключить приборы, потребляющие электроэнергию, воду и газ.
  3. Плотно закрыть окна, форточки и вентиляционные устройства.
  4. Принять меры для защиты продуктов, воды и пищи от возможного заражения.
  5. Укрыться в ближайшем защитном сооружении, таком как подвал, цокольное помещение здания или убежище.

Порядок действий при воздушной тревоге на работе

Если вы услышали сигнал тревоги на своем рабочем месте, следуйте инструкции, которая предписывает:

  1. Немедленно прекратить работу, безопасно остановить оборудование и перевести процессы непрерывного цикла на безопасный режим.
  2. Затем следует немедленно покинуть рабочее место и укрыться в безопасном месте.

В общественном транспорте следует выходить на ближайшей остановке и действовать согласно инструкциям Гражданской Обороны, полиции или указаниям водителей.

В общественных местах следует действовать согласно инструкциям администрации и полиции.

Во всех случаях стремитесь укрыться в ближайшем защитном сооружении. Если такового нет, ищите убежище в овраге, насыпи или яме.

В общественных местах следует действовать согласно инструкциям администрации и полиции.В общественных местах следует действовать согласно инструкциям администрации и полиции.
В общественных местах следует действовать согласно инструкциям администрации и полиции.
Фото: 1MI

Что делать при атаке беспилотника

Если человек обнаруживает дрон в воздухе, первоочередно важно обеспечить собственную безопасность, путем укрытия в помещении или за деревьями. Затем следует немедленно сообщить об инциденте в полицию или позвонить по номеру 112, предоставив информацию о своем местоположении.

Если вы находитесь дома

Запрещено приближаться к окнам. Это может привести к получению осколочных ранений. В данной ситуации наиболее безопасными местами в квартире или доме будут ванная комната, коридор, кладовая или подвал, при условии, что у них несущие стены и нет окон. Важно сесть на пол и закрыть голову руками.

Если вы находитесь в здании

Если вы находитесь в здании, крайне важно не пользоваться лифтом. Рекомендуется вместо этого спускаться по лестнице. Необходимо найти подвал, подземный паркинг или место с минимальным количеством стекла.

Если вы находитесь в транспорте

Вначале необходимо выйти из транспортного средства, будь то автобус или личный автомобиль. Затем следует найти безопасное место, такое как ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Затем следует найти безопасное место, такое как ближайшее здание, подземный переход или паркинг.Затем следует найти безопасное место, такое как ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Затем следует найти безопасное место, такое как ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Фото: rostovgazeta.ru

Важно удалиться от опасной зоны настолько, насколько это возможно, по меньшей мере на 100 метров. Поискать укрытие внутри здания или за его пределами, за деревом или другим препятствием. Необходимо сообщить о произошедшем людям вокруг вас, что они также находились в безопасности.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Безопасность#Происшествия#Воздушная тревога#Атака беспилотников#Сигнал тревоги
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