Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников

Запрещено приближаться к окнам. Это может привести к получению осколочных ранений. В данной ситуации наиболее безопасными местами в квартире или доме будут ванная комната, коридор, кладовая или подвал, при условии, что у них несущие стены и нет окон. Важно сесть на пол и закрыть голову руками.