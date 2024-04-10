Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников

Posted Вчера, 13:55
Published Вчера, 13:55
Modified Вчера, 13:57
Updated Вчера, 13:57
В Ростовской области периодически происходят атаки беспилотников, их успешно сбивают системы ПВО. К примеру, в среду, 10 апреля, военкор Владимир Разин заявил, что были уничтожены как минимум два дрона. А губернатор Василий Голубев объявил в Таганроге опасность атаки беспилотников.
Местных жителей просили быть бдительными и готовыми при необходимости перейти в комнату без окон. Сейчас в городе объявлен отбой опасности. Теперь выясним, как себя обезопасить в подобных ситуациях.
По информации УМЧС, звуковой сигнал сирены предупреждает о команде «Внимание всем!». В этот момент каждому жителю следует включить телевизор или радиоприемник.
Стоит обратить внимание, что система оповещения автоматически настроена только на государственные и муниципальные теле- и радиостанции. Она перехватывает каналы вещания и передает необходимую информацию населению.
Ее нужно прослушать и действовать строго в соответствии с рекомендациями.
«Сигнал воздушной тревоги» предупреждает жителей о непосредственной угрозе нападения противника. Он транслируется через радиовещательные сети, радиостанции и телевизионные приемники путем передачи текстового сообщения о возможной опасности, также модно узнать инструкцию о дальнейших действиях.
Действия населения в случае воздушной тревоги:
Если вы услышали сигнал тревоги на своем рабочем месте, следуйте инструкции, которая предписывает:
В общественном транспорте следует выходить на ближайшей остановке и действовать согласно инструкциям Гражданской Обороны, полиции или указаниям водителей.
В общественных местах следует действовать согласно инструкциям администрации и полиции.
Во всех случаях стремитесь укрыться в ближайшем защитном сооружении. Если такового нет, ищите убежище в овраге, насыпи или яме.
Если человек обнаруживает дрон в воздухе, первоочередно важно обеспечить собственную безопасность, путем укрытия в помещении или за деревьями. Затем следует немедленно сообщить об инциденте в полицию или позвонить по номеру 112, предоставив информацию о своем местоположении.
Запрещено приближаться к окнам. Это может привести к получению осколочных ранений. В данной ситуации наиболее безопасными местами в квартире или доме будут ванная комната, коридор, кладовая или подвал, при условии, что у них несущие стены и нет окон. Важно сесть на пол и закрыть голову руками.
Если вы находитесь в здании, крайне важно не пользоваться лифтом. Рекомендуется вместо этого спускаться по лестнице. Необходимо найти подвал, подземный паркинг или место с минимальным количеством стекла.
Вначале необходимо выйти из транспортного средства, будь то автобус или личный автомобиль. Затем следует найти безопасное место, такое как ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Важно удалиться от опасной зоны настолько, насколько это возможно, по меньшей мере на 100 метров. Поискать укрытие внутри здания или за его пределами, за деревом или другим препятствием. Необходимо сообщить о произошедшем людям вокруг вас, что они также находились в безопасности.