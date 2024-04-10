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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Политолог Михайлов разъяснил, какой тактики придерживается Украина, атакуя Таганрог

Действуют «на авось»: политолог рассказал, зачем Украина атакует Таганрог

10 апреля 2024, 09:15
Фото: mil.ru
Политолог Михайлов разъяснил, какой тактики придерживается Украина, атакуя Таганрог

Политолог Михайлов рассказал, какой тактики придерживается ВСУ, атакуя Таганрог

Украина пытается держать в напряжении и население Таганрога, и наши системы ПВО. Этим самым она демонстрирует, что мы еще не победили, и пытаются что-то доказать, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что из-за атаки БПЛА утром в Таганроге сработали системы оповещения. Жителей призвали укрыться в подвалах или помещениях без окон.

«Попытки атаковать Таганрог — это определенная тактика Украины. Во-первых, они еще пытаются что-то доказать. А во-вторых, у них есть определенная надежда — вдруг сработает человеческий фактор или произойдет срыв в технологической защите и что-то долетит. По сути, они рассчитывают „на авось“. Но это бесперспективно», — отмечает Евгений Михайлов.
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Спикер добавляет, что Таганрог надежно защищен системами ПВО. Об этом также говорят многие эксперты.

«Да и практически вся Ростовская область имеет буферную зону — наши новые территории. Понятно, что угроза присутствует. Но все, что к нам прилетает, будет сбито. Атаки продолжатся до тех пор, пока мы не решим все задачи СВО», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что школьников из-за сообщений о воздушной тревоге эвакуировали в Таганроге.

Школьников эвакуировали в Таганроге из-за сообщений о воздушной тревоги
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