Действуют «на авось»: политолог рассказал, зачем Украина атакует Таганрог

Политолог Михайлов рассказал, какой тактики придерживается ВСУ, атакуя Таганрог

Украина пытается держать в напряжении и население Таганрога, и наши системы ПВО. Этим самым она демонстрирует, что мы еще не победили, и пытаются что-то доказать, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.