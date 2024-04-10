Действуют «на авось»: политолог рассказал, зачем Украина атакует Таганрог

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Напомним, что из-за атаки БПЛА утром в Таганроге сработали системы оповещения. Жителей призвали укрыться в подвалах или помещениях без окон.
«Попытки атаковать Таганрог — это определенная тактика Украины. Во-первых, они еще пытаются что-то доказать. А во-вторых, у них есть определенная надежда — вдруг сработает человеческий фактор или произойдет срыв в технологической защите и что-то долетит. По сути, они рассчитывают „на авось“. Но это бесперспективно», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер добавляет, что Таганрог надежно защищен системами ПВО. Об этом также говорят многие эксперты.
«Да и практически вся Ростовская область имеет буферную зону — наши новые территории. Понятно, что угроза присутствует. Но все, что к нам прилетает, будет сбито. Атаки продолжатся до тех пор, пока мы не решим все задачи СВО», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что школьников из-за сообщений о воздушной тревоге эвакуировали в Таганроге.