Донскую инициативу о льготах для молодых специалистов внесли в федеральный закон

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, новый документ не только устраняет несправедливость в отношении студентов, которые работали или подрабатывали во время учёбы, но и дает им право воспользоваться мерами поддержки для молодых специалистов.
— Мы обращали внимание федерального законодателя на явную несправедливость в отношении студентов, которые работали или подрабатывали во время учебы. Получив диплом и приступив к работе по специальности, они не попадали под определение «молодой специалист», так как это считалось уже не первым местом их работы. Соответственно, такие выпускники не могли претендовать на меры поддержки, адресованные молодым специалистам. Государственной Думой принят закон, исключивший данную коллизию. Теперь молодыми специалистами признаются граждане, имевшие трудовой опыт в период обучения в школах, колледжах, техникумах, вузах, если по окончании они впервые устраиваются на работу в соответствие с полученной квалификацией, — пояснил спикер донского парламента.
Одним из соавторов федерального законопроекта стала депутат Государственной Думы от Ростовской области Екатерина Стенякина. По ее словам, данный документ — один из первых законодательных шагов на пути реализации послания президента Федеральному Собранию, в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь России».
По мнению депутата, новые законодательные изменения призваны не только повысить мотивацию молодых людей к активному построению карьеры, но и помочь в адаптации на первом рабочем месте.
— Теперь молодые специалисты, которые имели опыт работы в студенчестве, не будут лишаться созданных для них мер господдержки. Также вводится понятие «молодой работник», которое даст возможность получать помощь тем, кто работает, не имея образования в целом или профильного образования, — говорит Екатерина Стенякина.
Инициатива о статусе молодых специалистов, устраивающихся на работу по специальности после получения диплома, стала еще одним предложением Законодательного Собрания Ростовской области принятым на федеральном уровне на пути реализации послания Владимира Путина в части молодёжной политики.