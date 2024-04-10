Донскую инициативу о льготах для молодых специалистов внесли в федеральный закон

— Мы обращали внимание федерального законодателя на явную несправедливость в отношении студентов, которые работали или подрабатывали во время учебы. Получив диплом и приступив к работе по специальности, они не попадали под определение «молодой специалист», так как это считалось уже не первым местом их работы. Соответственно, такие выпускники не могли претендовать на меры поддержки, адресованные молодым специалистам. Государственной Думой принят закон, исключивший данную коллизию. Теперь молодыми специалистами признаются граждане, имевшие трудовой опыт в период обучения в школах, колледжах, техникумах, вузах, если по окончании они впервые устраиваются на работу в соответствие с полученной квалификацией, — пояснил спикер донского парламента.