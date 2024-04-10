Эксперт рассказала, можно ли сделать гостиницу в жилом доме

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Вчера, 15:32
Updated Вчера, 15:32
ОВ интервью ИА RuNews24 она отметила, что создание полноценного отеля или многокомнатного хостела, где постояльцы меняются каждый день, неминуемо вызывает раздражение соседей и привлекает внимание правоохранительных органов.
Часто такие самодеятельные «гостиницы» создаются с целью заработать на своем имуществе и сэкономить на налогах. Владельцы удобно расположенных поселков рядом с крупными городами, где есть развитая инфраструктура и транспортная доступность, чаще всего занимаются подобным «бизнесом».
Пребывание в таких «отелях» обычно не оформляется документально. Собственники выдают себя за физических лиц и не регистрируют законную предпринимательскую деятельност.
Чтобы избежать ответственности за незаконную деятельность, владельцы помещений используют термины «краткосрочная» или «посуточная аренда». Этот тип аренды не считается гостиничной деятельностью и регулируется договором найма. Законодательство не устанавливает минимальный срок такой аренды.
В результате постояльцы таких «гостиниц» не могут рассчитывать на сервисное обслуживание и сталкиваются с проблемами, включая личную безопасность. Недавняя трагедия в подвальном хостеле в Москве, когда произошла авария с отоплением и гости погибли, напоминает о нарушениях при предоставлении таких услуг.
Есть несколько признаков, которые позволяют распознать настоящую гостиницу. У гостиницы всегда есть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством. Она предоставляет гостиничные услуги, которые являются ее основной деятельностью. Гостиница не может находиться в жилом доме, а также в подвальных или полуподвальных помещениях. Она имеет классификацию, выраженную в «звездах». Услуги, такие как уборка, стирка, питание и прочее, предлагаются гостям при заселении.
Если отсутствует хотя бы одно из перечисленных признаков, то это скорее всего не гостиница, а просто краткосрочная аренда. Поэтому перед согласием на такое предложение лучше трижды подумать, чтобы сохранить свои деньги, здоровье и жизнь, резюмировала юрист.