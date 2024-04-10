Эксперт рассказала, можно ли сделать гостиницу в жилом доме

Есть несколько признаков, которые позволяют распознать настоящую гостиницу. У гостиницы всегда есть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством. Она предоставляет гостиничные услуги, которые являются ее основной деятельностью. Гостиница не может находиться в жилом доме, а также в подвальных или полуподвальных помещениях. Она имеет классификацию, выраженную в «звездах». Услуги, такие как уборка, стирка, питание и прочее, предлагаются гостям при заселении.