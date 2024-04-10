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Posted Вчера, 15:24

Published Вчера, 15:24

Modified Вчера, 15:32

Updated Вчера, 15:32

Эксперт рассказала, можно ли сделать гостиницу в жилом доме

10 апреля 2024, 15:24
Не каждое свободное жилье может быть превращено в гостиницу, даже если его площадь позволяет. Об этом рассказала юрист Наталья Пшеничникова.

ОВ интервью ИА RuNews24 она отметила, что создание полноценного отеля или многокомнатного хостела, где постояльцы меняются каждый день, неминуемо вызывает раздражение соседей и привлекает внимание правоохранительных органов.

Часто такие самодеятельные «гостиницы» создаются с целью заработать на своем имуществе и сэкономить на налогах. Владельцы удобно расположенных поселков рядом с крупными городами, где есть развитая инфраструктура и транспортная доступность, чаще всего занимаются подобным «бизнесом».

Пребывание в таких «отелях» обычно не оформляется документально. Собственники выдают себя за физических лиц и не регистрируют законную предпринимательскую деятельност.

Чтобы избежать ответственности за незаконную деятельность, владельцы помещений используют термины «краткосрочная» или «посуточная аренда». Этот тип аренды не считается гостиничной деятельностью и регулируется договором найма. Законодательство не устанавливает минимальный срок такой аренды.

В результате постояльцы таких «гостиниц» не могут рассчитывать на сервисное обслуживание и сталкиваются с проблемами, включая личную безопасность. Недавняя трагедия в подвальном хостеле в Москве, когда произошла авария с отоплением и гости погибли, напоминает о нарушениях при предоставлении таких услуг.

Есть несколько признаков, которые позволяют распознать настоящую гостиницу. У гостиницы всегда есть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством. Она предоставляет гостиничные услуги, которые являются ее основной деятельностью. Гостиница не может находиться в жилом доме, а также в подвальных или полуподвальных помещениях. Она имеет классификацию, выраженную в «звездах». Услуги, такие как уборка, стирка, питание и прочее, предлагаются гостям при заселении.

Если отсутствует хотя бы одно из перечисленных признаков, то это скорее всего не гостиница, а просто краткосрочная аренда. Поэтому перед согласием на такое предложение лучше трижды подумать, чтобы сохранить свои деньги, здоровье и жизнь, резюмировала юрист.

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