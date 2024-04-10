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Неизвестные на электросамокате сбили пенсионерку в центре Ростова-на-Дону

Электросамокатом сбили пожилую женщину в центре Ростова-на-Дону

10 апреля 2024, 11:46
Фото: 1MI
Неизвестные на электросамокате сбили пенсионерку в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону под колеса электросамоката попала пенсионерка, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось днем в среду, 10 апреля, на улице Пушкинской. Неизвестные сбили пожилую женщину, после чего убежали, бросив средство передвижения.

Пострадавшая упала на землю и к ней подбежали очевидцы, чтобы оказать помощь. Также они выразили желание выяснить, кто был за рулем.

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Неизвестные на электросамокате сбили пенсионерку в центре Ростова-на-Дону
Видео: ТГ «Че по Ростову»

Сама женщина сидела на тротуаре и держалась на ногу, на которую, видимо, пришелся удар. Официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее стало известно, что уголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону.

До этого в МЧС запретили жителям региона гонять на этом виде транспорта.

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