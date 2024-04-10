Электросамокатом сбили пожилую женщину в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Происшествие случилось днем в среду, 10 апреля, на улице Пушкинской. Неизвестные сбили пожилую женщину, после чего убежали, бросив средство передвижения.
Пострадавшая упала на землю и к ней подбежали очевидцы, чтобы оказать помощь. Также они выразили желание выяснить, кто был за рулем.
Сама женщина сидела на тротуаре и держалась на ногу, на которую, видимо, пришелся удар. Официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее стало известно, что уголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону.
До этого в МЧС запретили жителям региона гонять на этом виде транспорта.