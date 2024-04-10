Глава управления «Спецсвязи» Демин рассказал о новых возможностях грузоперевозок

«Спецсвязь» имеет свою собственную сеть филиалов с эффективными транспортно-логистическими механизмами. Благодаря этому грузы могут быть доставлены как внутри Северо-Западного региона, так и по всей Российской Федерации в кратчайшие сроки. Каждый маршрут прорабатывается индивидуально, и для доставки используются не только автомобили компании, но и партнерские линии с «Российскими железными дорогами», авиаперевозчиками и морскими перевозчиками.