Глава управления «Спецсвязи» Демин рассказал о новых возможностях грузоперевозок

Posted Вчера, 14:40
Published Вчера, 14:40
Modified Вчера, 14:40
Updated Вчера, 14:40
Он поделился информацией о перевозке опасных и секретных грузов, а также о мерах безопасности, применяемых в процессе доставки.
Демин отметил, что на данный момент государственные корпорации и организации составляют 60% клиентов «Спецсвязи» в Северо-Западном регионе. Им требуется доставка секретной корреспонденции и других специальных грузов, пишет www.rosbalt.ru. Еще 25% перевозок заказывают представители крупного и среднего предпринимательства. Оставшуюся часть клиентуры составляют небольшие предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица.
«Спецсвязь» имеет свою собственную сеть филиалов с эффективными транспортно-логистическими механизмами. Благодаря этому грузы могут быть доставлены как внутри Северо-Западного региона, так и по всей Российской Федерации в кратчайшие сроки. Каждый маршрут прорабатывается индивидуально, и для доставки используются не только автомобили компании, но и партнерские линии с «Российскими железными дорогами», авиаперевозчиками и морскими перевозчиками.
Компания также имеет законодательное разрешение на вооруженное сопровождение, с помощью которого осуществляются перевозки денежных средств, ювелирных изделий и других ценных грузов, застрахованных на сумму до 6 миллиардов рублей. Недавно «Спецсвязь» успешно выполнила подобный заказ — доставила на выставку в Санкт-Петербург ювелирные украшения и драгоценные камни.
В каждом филиале и на складе компании есть современные системы безопасности. Кроме этого, в «Спецсвязи» работают высококвалифицированные специалисты, которые на регулярной основе проходят дополнительное обучение. Для работы в «Спецсвязи» в производственном департаменте необходимы высшее специальное образование и физическая подготовка. Следует отметить, что среди водителей и фельдъегерей компании работают женщины.
Необходимо также отметить автопарк компании, в который входят не только бронированные автомобили, но также другие транспортные средства для транспортировки грузов различных габаритов. Автопарк постоянно обновляется новыми моделями, что расширяет спектр услуг, предлагаемых компанией.
С прошлого года «Спецсвязь» активно развивает партнерские отношения за рубежом, чтобы реализовать проекты не только на территории Российской Федерации, но и в области внешнеэкономической деятельности в дружественных государствах и по всему СНГ.
Демин отметил, что компания на данный момент активно адаптирует свои возможности для частных перевозок. Теперь любой желающий может заказать экспресс-доставку «дверь в дверь» на сайте компании и оплатить услуги на месте. Груз любого размера будет доставлен на указанный адрес в кратчайшие сроки.
Для компании крайне важно сохранить показатели на том уровне, который сейчас есть, а также приумножить данный результат, подчеркнул Демин. Главная стратегическая цель компании — продолжить закрепляться на рынке оборонно-промышленного комплекса в качестве перевозчика.