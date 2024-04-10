Губернатор Голубев объявил опасность атаки беспилотников в Таганроге

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Он рассказал, что сейчас средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Губернатор попросил всех сохранять спокойствие и быть бдительными.
«Нужно быть готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, подъезд», — уточнил глава региона.
Ранее военкор Владимир Разин заявил, что над регионом якобы сбили как минимум два беспилотника. Но официальной информации не поступало, она уточняется.
Между тем, местные жители говорят, что в городе слышны сирены. Сообщается также о том, что детей в школах вывели в коридоры и спортзалы, чтобы они были подальше от окон.