rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Губернатор Голубев объявил опасность атаки беспилотников в Таганроге

Губернатор Голубев объявил опасность атаки беспилотников в Таганроге

10 апреля 2024, 07:15
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев объявил опасность атаки беспилотников в Таганроге
В Таганроге в среду, 10 апреля, объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что сейчас средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Губернатор попросил всех сохранять спокойствие и быть бдительными.

«Нужно быть готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, подъезд», — уточнил глава региона.

Военкор Разин заявил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью
Узнать подробнее

Ранее военкор Владимир Разин заявил, что над регионом якобы сбили как минимум два беспилотника. Но официальной информации не поступало, она уточняется.

Между тем, местные жители говорят, что в городе слышны сирены. Сообщается также о том, что детей в школах вывели в коридоры и спортзалы, чтобы они были подальше от окон.

Читайте также:
Ростовская может подвергнуться новой массированной атаке беспилотниковВоенкор Разин заявил о сбитом беспилотнике над Ростовской областьюСтали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Губернатор Голубев#Происшествия#Опасность атаки
Подпишитесь
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
Сегодня, 06:51
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:53
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:55
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
Вчера, 18:06
В России цены на такси могут подорожать на 30%
Вчера, 17:40
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Вчера, 17:44
"