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Posted Вчера, 17:44

Published Вчера, 17:44

Modified Вчера, 17:46

Updated Вчера, 17:46

Смертельное ДТП произошло в Ростове на Вавилова 10 апреля

Иномарка насмерть переехала велосипедиста на Вавилова в Ростове

10 апреля 2024, 17:44
Фото: ГИБДД
Смертельное ДТП произошло в Ростове на Вавилова 10 апреля
Смертельное ДТП произошло в Ростове на Вавилова 10 апреля, поделились подробностями в ГИБДД.

Авария произошла вечером неподалеку от дома №59А. Водитель Subaru, двигаясь по Вавилова, решил повернуть направо и столкнулся с велосипедистом. Тот попал под колеса авто. Позже от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: ГИБДД

Известно, что погибшему было 22 года. Расследованием смертельного инцидента занимаются правоохранительные органы.

В этот же день вечером другое ДТП произошло на Вавилова, 63. Там водитель BMW, уходя от столкновения с другим авто, врезался в витрину мебельного центра «Глобус». В аварии обошлось без пострадавших.

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