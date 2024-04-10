Иномарка насмерть переехала велосипедиста на Вавилова в Ростове

Posted Вчера, 17:44
Published Вчера, 17:44
Modified Вчера, 17:46
Updated Вчера, 17:46
Авария произошла вечером неподалеку от дома №59А. Водитель Subaru, двигаясь по Вавилова, решил повернуть направо и столкнулся с велосипедистом. Тот попал под колеса авто. Позже от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Известно, что погибшему было 22 года. Расследованием смертельного инцидента занимаются правоохранительные органы.
В этот же день вечером другое ДТП произошло на Вавилова, 63. Там водитель BMW, уходя от столкновения с другим авто, врезался в витрину мебельного центра «Глобус». В аварии обошлось без пострадавших.