rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании ростовского бренда Gloria Jeans

Ирина Шейк стала лицом ростовского бренда Gloria Jeans

10 апреля 2024, 11:05
Фото: unsplash
Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании ростовского бренда Gloria Jeans
Модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании ростовского бренда Gloria Jeans, об этом сообщили в пресс-службе донской компании по производству одежды.

В среду, 10 апреля, представители компании Gloria Jeans объявили, что им удалось привлечь для участия в рекламе супермодель Ирину Шейк. Модель, блиставшая на лучших подиумах мира, снимется в трех эпизодах кампании «Новая история известного бренда».

По словам представителей Gloria Jeans, история посвящена перевоплощению бренда в GJ. Первый весенний эпизод сняли на улицах мегаполиса, где Ирина Шейк демонстрирует одежду бренда. Модель прогулялась по улице в повседневной одежде, продемонстрировав несколько образов, актуальных в 2024 году.

Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардером
Узнать подробнее
В среду, 10 апреля, представители компании Gloria Jeans объявили, что им удалось привлечь для участия в рекламе супермодель Ирину Шейк.В среду, 10 апреля, представители компании Gloria Jeans объявили, что им удалось привлечь для участия в рекламе супермодель Ирину Шейк.
В среду, 10 апреля, представители компании Gloria Jeans объявили, что им удалось привлечь для участия в рекламе супермодель Ирину Шейк.
Фото: Conde Nast Russia. Vimeo/cc by 3.0/wiki

«Любимая модель», «Лакомый кусочек отхватили, поздравляю», «Лучшая кампания по изменениям в бренде, аплодирую! Отвал всего!», «Крутая модель для крутого бренда», — восхитились поклонники модели и покупатели бренда.

Напомним, компания Gloria Jeans стала лидером отрасли производства одежды в Ростовской области. В настоящий момент компания владеет 18 фабриками по пошиву одежды в Ростовской области, обеспечивая работой более пяти тысяч дончан. В 2023 году выручка компании составила 67 миллиардов рублей.

Читайте также:
ТОП богатых Ростовской области 2023Ростовский бренд Gloria Jeans выплатит по миллиону сотрудникам компанииС сайта ростовской Gloria Jeans похитили данные более трех миллионов пользователей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Модель#18+#Gloria Jeans в Ростове#Производство в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
Сегодня, 06:51
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:53
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:55
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
Вчера, 18:06
В России цены на такси могут подорожать на 30%
Вчера, 17:40
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Вчера, 17:44
"