Ирина Шейк стала лицом ростовского бренда Gloria Jeans

По словам представителей Gloria Jeans, история посвящена перевоплощению бренда в GJ. Первый весенний эпизод сняли на улицах мегаполиса, где Ирина Шейк демонстрирует одежду бренда. Модель прогулялась по улице в повседневной одежде, продемонстрировав несколько образов, актуальных в 2024 году.