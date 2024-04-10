Ирина Шейк стала лицом ростовского бренда Gloria Jeans

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В среду, 10 апреля, представители компании Gloria Jeans объявили, что им удалось привлечь для участия в рекламе супермодель Ирину Шейк. Модель, блиставшая на лучших подиумах мира, снимется в трех эпизодах кампании «Новая история известного бренда».
По словам представителей Gloria Jeans, история посвящена перевоплощению бренда в GJ. Первый весенний эпизод сняли на улицах мегаполиса, где Ирина Шейк демонстрирует одежду бренда. Модель прогулялась по улице в повседневной одежде, продемонстрировав несколько образов, актуальных в 2024 году.
«Любимая модель», «Лакомый кусочек отхватили, поздравляю», «Лучшая кампания по изменениям в бренде, аплодирую! Отвал всего!», «Крутая модель для крутого бренда», — восхитились поклонники модели и покупатели бренда.
Напомним, компания Gloria Jeans стала лидером отрасли производства одежды в Ростовской области. В настоящий момент компания владеет 18 фабриками по пошиву одежды в Ростовской области, обеспечивая работой более пяти тысяч дончан. В 2023 году выручка компании составила 67 миллиардов рублей.