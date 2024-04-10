Итоги дня: в Ростове обрушился дом, сгорел старинный особняк, а Таганрог атакуют БПЛА

К ситуации на Мечникова, 51 отнеслись с большим вниманием после частичного обрушения аварийного дома на Нариманова, 72/3 в Ростове в конце января. Жители жаловались, что на статус их жилья несколько лет не обращали внимания, пока дом не стал обрушаться. Ситуация с расслоением пятиэтажки на Нариманова не утихает до сих пор.