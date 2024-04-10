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Posted Вчера, 17:44

Published Вчера, 17:44

Modified Вчера, 17:46

Updated Вчера, 17:46

В Ростове вновь обрушается аварийный дом и вновь сгорает старинный особняк

Итоги дня: в Ростове обрушился дом, сгорел старинный особняк, а Таганрог атакуют БПЛА

10 апреля 2024, 17:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове вновь обрушается аварийный дом и вновь сгорает старинный особняк
В Ростове сгорел старинный дом на Ульяновской, тем временем на Мечникова трещина пошла по аварийному зданию, а в Таганроге действует режим повышенной готовности из-за беспилотников.

История повторяется?

Градоначальник Алексей Логвиненко рассказал о внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно посвящено обрушению дома на Мечникова, 51.

Здание несколько лет назад признали аварийным и подлежащим расселению. Днем 10 апреля жительница дома позвонила спасателям из-за обрушения части бетонного потолка. По аварийному дому пошла трещина размером в пять сантиметров. Часть здания рискует обрушиться в любой момент.

Власти пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд. Им также помогу перевезти вещи и ускоренно проведут оценку жилья для последующего выкупа.

Здание несколько лет назад признали аварийным и подлежащим расселению.Здание несколько лет назад признали аварийным и подлежащим расселению.
Здание несколько лет назад признали аварийным и подлежащим расселению. Здание несколько лет назад признали аварийным и подлежащим расселению.
Здание несколько лет назад признали аварийным и подлежащим расселению.
Фото: Администрация Ростова

К ситуации на Мечникова, 51 отнеслись с большим вниманием после частичного обрушения аварийного дома на Нариманова, 72/3 в Ростове в конце января. Жители жаловались, что на статус их жилья несколько лет не обращали внимания, пока дом не стал обрушаться. Ситуация с расслоением пятиэтажки на Нариманова не утихает до сих пор.

В Ростове экстренно расселяют жильцов разрушающегося дома на Мечникова
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Пожар в старинном доме

Огонь уничтожил еще один уникальный старинный особняк в Ростове. Днем 10 апреля пожар охватил дом Эрберга на Ульяновской, 25. Здание признано объектом культурного наследия.

Очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали в здании звуки взрыва. Затем огонь стал быстро распространяться, захватив 300 квадратных метров площади.

В МЧС не называли официальную причину пожара. Выдвигалась версия, что спровоцировать его могло замыкание электропроводки.

На месте события работали десятки спасателей и больше десяти единиц спецтехники.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Десять людей, находившихся внутри дома во время пожара, сумели вывести спасатели.

В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году
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Угроза атаки беспилотников

Утром 10 апреля в Таганроге была объявлена угроза воздушной тревоги из-за опасности БПЛА. В городе работали сирены. В школах Таганрога детей увели в подвальные помещения. Позже власти отменили угрозу атаки БПЛА.

По неподтвержденным данным, в небе над городом сбили, как минимум, два беспилотника. Официально власти Таганрога и Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Глава городской администрации Андрей Фатеев напомнил, что в Таганроге действует режим повышенной готовности из-за дронов. Он призвал жителей быть осторожнее и обращать внимание на экстренные оповещения в случае новые атак.

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