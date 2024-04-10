Кинологи назвали ключевые факторы для предотвращения агрессии у собак

Одной из самых обсуждаемых пород являются питбули. Они обладают силой и энергией, что делает их популярными среди владельцев собак. Однако, из-за случаев нападений, они часто становятся объектом страха. Важно отметить, что агрессия у питбулей чаще всего вызвана условиями содержания и недостаточной социализацией, а не присущими им особенностями породы, пишет pravda.ru.