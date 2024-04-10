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Posted Вчера, 15:56

Published Вчера, 15:56

Modified Вчера, 15:58

Updated Вчера, 15:58

Рыбаки заметили десятки мертвых рыб в реке Мертвый Донец в Ростовской области

Массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области

10 апреля 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney
Рыбаки заметили десятки мертвых рыб в реке Мертвый Донец в Ростовской области
Рыбаки заметили десятки мертвых рыб в реке Мертвый Донец в Ростовской области, об этом они рассказывают в соцсетях.

Мор рыбы зафиксировал неподалеку от Каратаево, под Ростовом-на-Дону. Один из рыбаков насчитал 43 мертвые рыбы в реке Мертвый Донец.

«Что творится — непонятно», — пишет в социальных сетях рыбак.

Другие рыбаки пишут, что на днях тоже заметили огромное количество мертвой рыбы. Также от реки исходит неприятный запах. Мертвых карасей увидели в районе Рогожкино в Азовском районе.

Мор рыбы в реке Мертвый ДонецМор рыбы в реке Мертвый Донец
Мор рыбы в реке Мертвый Донец
Фото: Вконтакте «Рыбалка в Ростове и Ростовской области»

В министерстве природы Ростовской области мор рыбы пока никак не комментировали.

Ранее RostovGazeta разобралась, почему ухудшается экология в Азовском районе и как на нее влияют свалки и промзона.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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