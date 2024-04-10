Массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области

Posted Вчера, 15:56
Published Вчера, 15:56
Modified Вчера, 15:58
Updated Вчера, 15:58
Мор рыбы зафиксировал неподалеку от Каратаево, под Ростовом-на-Дону. Один из рыбаков насчитал 43 мертвые рыбы в реке Мертвый Донец.
«Что творится — непонятно», — пишет в социальных сетях рыбак.
Другие рыбаки пишут, что на днях тоже заметили огромное количество мертвой рыбы. Также от реки исходит неприятный запах. Мертвых карасей увидели в районе Рогожкино в Азовском районе.
В министерстве природы Ростовской области мор рыбы пока никак не комментировали.
Ранее RostovGazeta разобралась, почему ухудшается экология в Азовском районе и как на нее влияют свалки и промзона.