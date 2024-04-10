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Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха

Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха

10 апреля 2024, 06:42
Фото: Alexxx Malev/сс by 2.0/flickr.com
Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха
В Ростовской области Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обвинило ТАНТК имени Бериева в загрязнении атмосферного воздуха, информация об этом появилась на портале донского Арбитражного суда.

В конце марта в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Черноморо-Азовского морского управления РПН, ответчиком по делу выступает ТАНТК имени Г. М. Бериева. В документах указано, что исковые требования составили 1,55 миллиона рублей, однако уже в определении сумму ущерба, причиненного атмосферному воздуху, оценили в 155,6 тысячи рублей.

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Исковое заявление приняли к рассмотрению, до 17 апреля ответчику предстоит подготовить письменный отзыв на иск. Дата первого заседания пока не назначена.

Ранее в Ростовской области охрана Росгвардии также решила судиться с таганрогским авиазаводом, потребовав от компании более 5,5 миллиона рублей.

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