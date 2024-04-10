Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха

В конце марта в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Черноморо-Азовского морского управления РПН, ответчиком по делу выступает ТАНТК имени Г. М. Бериева. В документах указано, что исковые требования составили 1,55 миллиона рублей, однако уже в определении сумму ущерба, причиненного атмосферному воздуху, оценили в 155,6 тысячи рублей.