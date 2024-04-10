Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В конце марта в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Черноморо-Азовского морского управления РПН, ответчиком по делу выступает ТАНТК имени Г. М. Бериева. В документах указано, что исковые требования составили 1,55 миллиона рублей, однако уже в определении сумму ущерба, причиненного атмосферному воздуху, оценили в 155,6 тысячи рублей.
Исковое заявление приняли к рассмотрению, до 17 апреля ответчику предстоит подготовить письменный отзыв на иск. Дата первого заседания пока не назначена.
Ранее в Ростовской области охрана Росгвардии также решила судиться с таганрогским авиазаводом, потребовав от компании более 5,5 миллиона рублей.