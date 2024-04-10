«Наделенная божьим даром»: известная ростовская пианистка Сусанна Арабкерцева

Как-то одна знакомая сказала мне, что имя Сусанна означает «наделенная божьим даром». Не знаю, так это или нет. Но Арабкерцева щедро делилась своим даром. Ведь музыка была ее судьбой, предназначением. Она была воплощением Музыки, жила ею, дышала ею, чувствовала ее каждой своей клеточкой. «Музыкальная гостиная Сусанны Арабкерцевой» в Донской государственной публичной библиотеке и многочисленные бесплатные концерты − яркое тому подтверждение.