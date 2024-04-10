«Наделенная божьим даром»: известная ростовская пианистка Сусанна Арабкерцева

Posted Вчера, 15:49
Published Вчера, 15:49
Modified Вчера, 15:51
Updated Вчера, 15:51
А ростовчане в свою очередь дарили ей любовь. Не любить ее было невозможно. Она полностью, без остатка, отдавала себя людям.
Как-то одна знакомая сказала мне, что имя Сусанна означает «наделенная божьим даром». Не знаю, так это или нет. Но Арабкерцева щедро делилась своим даром. Ведь музыка была ее судьбой, предназначением. Она была воплощением Музыки, жила ею, дышала ею, чувствовала ее каждой своей клеточкой. «Музыкальная гостиная Сусанны Арабкерцевой» в Донской государственной публичной библиотеке и многочисленные бесплатные концерты − яркое тому подтверждение.
Сусанна Борисовна много гастролировала, выступала в разных городах и странах, но больше всего любила Ростов. А в Ростове всегда признавалась в любви к Нахичевани и историческому центру города.
Арабкерцеву нередко приглашали на значимые общественные мероприятия, презентации. И она всегда с радостью принимала эти приглашения и выступала с концертами перед публикой.
Больше всего в игре Арабкерцевой мне запомнилась ее эмоциональность, она погружалась в музыку полностью, самозабвенно. Артистизм Сусанны Борисовны, неповторимое исполнительское мастерство вызывали столь сильные эмоции у слушателей, что их трудно передать словами.
И еще запомнились руки пианистки, они были волшебными, это точно.
Но главное − Сусанна Борисовна очень трепетно, с большой любовью относилась к своим слушателям. Каждого, кто пришел на концерт, старалась не обделить своим вниманием.
И, пожалуй, самым незабываемым на ее концертах были музыкальные портреты. Она писала портреты своих друзей и знакомых удивительно точно. Но не только друзьям Арабкерцева дарила музыкальные подарки. Она каждому человеку могла сыграть его портрет. Создавалось впечатление, что Сусанна Борисовна знает вас давно. Хотя могла увидеть впервые. Вот настолько точно передавала она музыкой характер своего слушателя, его чувства и эмоции. В ее «музыкальной галерее» были артисты, ученые, врачи, писатели, журналисты, политики…
Долгие годы профессор Арабкерцева преподавала в Ростовской государственной консерватории. А в последние годы жизни занималась еще и изучением влияния музыки на душевное состояние человека. За эти работы она была избрана академиком Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
Но главное богатство Арабкерцевой − ее ученики, она создала школу пианистов.
Сусанну Борисовну до сих пор любят и помнят в Ростове. В память о ней проводятся концерты. В консерватории имени Рахманинова была установлена мемориальная доска в честь Сусанны Арабкерцевой. Вторая доска помещена на доме, где жила пианистка, − на пересечении проспекта Соколова и улицы Суворова.
Сусанна Борисовна Арабкерцева прожила яркую, интересную, творчески насыщенную жизнь. Она давала сотни благотворительных концертов в Ростове.
И почти на каждом своем концерте она любила исполнять «Аве Мария» Шуберта. Когда я вспоминаю талантливую ростовскую пианистку, каждый раз хочется воскликнуть: «Аве Сусанна»!
Георгий Багдыков