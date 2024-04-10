Насыщение салонов новыми машинами заставили продавцов подержанных авто снижать цены

В таких условиях машинокомплекты для перелицованных на заводе АГР Solaris, Creta и Rio могут закончится раньше запланированного, а о том, что налажены поставки новых корейских деталей, и о планах производства новые владельцы предприятия пока не сообщали. АвтоВАЗ, теряя долю рынка, может получить от государства очередную поддержку, которая поможет его бизнесу, но осложнит жизнь остальным. Кроме того, постепенно нормализуется ситуация с оборачиваемостью складов у дилеров. И наконец, машины, завезенные по старым ценам до 1 апреля, неизбежно закончатся, если не через 1-2 месяца, так через 3-4.