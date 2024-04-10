Насыщение салонов новыми машинами заставили продавцов подержанных авто снижать цены

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Рынок опять резко поменял тренд. После небольшого февральского подорожания популярные легковые модели в марте стали заметно дешеветь. Причиной тому послужил определённый застой на вторичном рынке, связанный с насыщением авторитейла новыми машинами, а также двукратный (в течение месяца) рост импорта «свежих» автомобилей с пробегом из стран ЕАЭС. В итоге активнее других (на 16-18%) дешевели модели Lada, двузначной динамикой снижения отметились часть кроссоверов и седанов из страны утренней свежести, а в целом любая модель из топ-20 популярных стала ближе к покупателю.
Факторы, которые, на первый взгляд, должны оказывать влияние только на бизнес новых автомобилей, в марте достаточно оперативно повлияли и на вторичный рынок. Среди них — насыщение авторитейла большим количеством новых машин, включая новые версии автомобилей Lada, рестарт сборки четырех корейских моделей на бывшем заводе Hyundai, а также почти двукратный (до 40 тысяч а/м) в течение месяца рост импорта «свежих» машин с пробегом из стран ЕАЭС в преддверии 1 апреля. В итоге рынок в марте вновь развернулся лицом к покупателю, а цены на популярные модели «вторички» стали заметено снижаться.
Активнее других дешевели модели Granta (729 тысяч рублей, -18,2% к февралю), Niva Legend (919 тыс., -17%) и Vesta (963 тыс., -16%). По всем трем моделям в сегменте новых машин АвтоВАЗ в марте был близок к рекордным объемам сделок. Популярности Granta на первичном рынке помогало в том числе появление большего количество цветов окраски кузова. Vesta, наконец, смогла удовлетворить тех покупателей, которые ждали возобновления старта поставок машин с «автоматом». Гораздо больше появилось в салонах и автомобилей Niva. Так или иначе, все эти факторы повлияли на то, что средняя цена тех же трех моделей ВАЗа на вторичном рынке опустилась ниже психологически высокой отметки в миллион рублей.
В число машин, отметившихся двузначной динамикой снижения цены, попали также Kia Rio (1,5 миллиона рублей, -13%) и Hyundai Creta (2,1 миллиона, -12%). Седан неожиданно для многих его поклонников появился в салонах бывших дилеров Hyundai и Kia под именем Solaris KRS, а кроссовер реинкарнировал в Solaris HC. Естественно, что попытки владельцев подержанных машин с эмблемами корейских марок продавать их по 2-2,5 миллиона рублей перестали иметь успех. Цены пришлось снижать. То же самое делали и продавцы паркетников-родственников Kia Sportage и Hyundai Tucson. Но в этом случае повлиял рост объемов ввоза, в основном через Киргизию. Многие частные перекупщики постарались успеть растаможить эти машины по старым ценам и, похоже, сами того не ожидая, пересытили рынок.
На этом фоне диапазон снижения цен на 2-5% уже не воспринимается чем-то выдающимся. Тем не менее, в таких рамках дешевели ряд востребованных моделей Японии, Европы и Китая. Среди них — Toyota Camry, Renault Arkana, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Lexus RX, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и BMW X5 и X6. В околонулевой зоне осталась динамика цен в марте разве что на два популярных китайских вседорожника — Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro. Пока покупатели сочли, что их цена была оптимальной.
Хочется верить, что на профицитном рынке тенденция по снижению цен еще сохранится. Особенно, учитывая тот факт, что немало трехлетних машин у нас по-прежнему продается по цене новых, а то и дороже. В обычной ситуации это противоестественно. Но авторитейл России последние два года продолжает находится в уникальных условиях. В той ситуации, когда курс рубля и наполнение рынка товаром по объективной цене нередко зависят не от спроса, а от геополитических факторов.
В таких условиях машинокомплекты для перелицованных на заводе АГР Solaris, Creta и Rio могут закончится раньше запланированного, а о том, что налажены поставки новых корейских деталей, и о планах производства новые владельцы предприятия пока не сообщали. АвтоВАЗ, теряя долю рынка, может получить от государства очередную поддержку, которая поможет его бизнесу, но осложнит жизнь остальным. Кроме того, постепенно нормализуется ситуация с оборачиваемостью складов у дилеров. И наконец, машины, завезенные по старым ценам до 1 апреля, неизбежно закончатся, если не через 1-2 месяца, так через 3-4.
Все это говорит о том, что в остальные весенние месяцы ситуация с мартовской динамикой цен, если и повторится, то только в тех сегментах, где сохранится переизбыток товара. Однако в целом авторитейл во вторичном сегменте, скорее всего, ждет возобновление плавного роста цен.