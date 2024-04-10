Как сообщает RT, Мезюхо подчеркнул, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, работал в компании Burisma Holdings, которая якобы имела отношение к финансированию терактов. Политолог считает, что это позволяет говорить об американской семье как о спонсорах терроризма. Он также предполагает, что в свете предстоящих выборов Дональд Трамп может использовать эту информацию, чтобы негативно отзываться о своем оппоненте и его семье.