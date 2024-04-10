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Политолог Мезюхо заявил, что США делают всё для разрушения России

10 апреля 2024, 11:00
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом России по финансированию терроризма. Это произошло после обращения депутатов с просьбой проверить возможные связи высших должностных лиц США и стран НАТО с терактами.

Как сообщает RT, Мезюхо подчеркнул, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, работал в компании Burisma Holdings, которая якобы имела отношение к финансированию терактов. Политолог считает, что это позволяет говорить об американской семье как о спонсорах терроризма. Он также предполагает, что в свете предстоящих выборов Дональд Трамп может использовать эту информацию, чтобы негативно отзываться о своем оппоненте и его семье.

По словам Мезюхо, Burisma Holdings является инструментом для коррупционных махинаций и хищений. Он считает, что компания была создана американскими и украинскими властями в рамках совместной коррупционной инициативы.

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