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Как сообщает RT, Мезюхо подчеркнул, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, работал в компании Burisma Holdings, которая якобы имела отношение к финансированию терактов. Политолог считает, что это позволяет говорить об американской семье как о спонсорах терроризма. Он также предполагает, что в свете предстоящих выборов Дональд Трамп может использовать эту информацию, чтобы негативно отзываться о своем оппоненте и его семье.
По словам Мезюхо, Burisma Holdings является инструментом для коррупционных махинаций и хищений. Он считает, что компания была создана американскими и украинскими властями в рамках совместной коррупционной инициативы.