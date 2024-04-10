Полицейские в Ростовской области устроили погоню со стрельбой

Posted Вчера, 15:28
Published Вчера, 15:28
Modified Вчера, 15:29
Updated Вчера, 15:29
Инспекторы обратили внимание на Chevrolet, который нарушил правило, выехав на встречную полосу. Сотрудники ДПС попытались его остановить, однако водитель иномарки только увеличил скорость, пытаясь скрыться. Полицейские организовали погоню за ним.
Чтобы остановить лихача, инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух и затем прицельные по колесам. Только это помогло остановить иномарку.
В результате погони никто не пострадал. Водителя задержали. Им оказался житель Белгородской области. В отношении него составили протоколы об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы.
Напомним, комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом.