Полные карманы наркотиков: в Ростове задержали дерзкого грабителя ларька на вокзале

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Как сообщили в пресс-службе, мужчина, находясь в здании вокзала, резко перепрыгнул через прилавок торговой точки и угрожая продавщице похитил из кассового аппарата около 6 тысяч рублей. Храбрая женщина попыталась задержать преступника, но тот сумел сбежать.
Благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции, подозреваемый был задержан непосредственно после совершения преступления.
Во время проведения обыска у него был обнаружен и изъят пакет, содержащий наркотическое вещество.
Преступником оказался ранее судимый мужчина из сопредельного государства.
В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».
Мужчина был направлен под стражу.
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