Полные карманы наркотиков: в Ростове задержали дерзкого грабителя ларька на вокзале

Как сообщили в пресс-службе, мужчина, находясь в здании вокзала, резко перепрыгнул через прилавок торговой точки и угрожая продавщице похитил из кассового аппарата около 6 тысяч рублей. Храбрая женщина попыталась задержать преступника, но тот сумел сбежать.