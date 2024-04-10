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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Мужчина ограбил торговый киоск на вокзале Ростова-на-Дону и попался с наркотиками

Полные карманы наркотиков: в Ростове задержали дерзкого грабителя ларька на вокзале

10 апреля 2024, 07:47
Фото: УТ МВД России по СКФО
Мужчина ограбил торговый киоск на вокзале Ростова-на-Дону и попался с наркотиками

В Ростове задержали дерзкого грабителя ларька на вокзале

В Ростове-на-Дону задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении дерзкого ограбления торгового киоска на главном железнодорожном вокзале города, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина, находясь в здании вокзала, резко перепрыгнул через прилавок торговой точки и угрожая продавщице похитил из кассового аппарата около 6 тысяч рублей. Храбрая женщина попыталась задержать преступника, но тот сумел сбежать.

Благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции, подозреваемый был задержан непосредственно после совершения преступления.

Во время проведения обыска у него был обнаружен и изъят пакет, содержащий наркотическое вещество.

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В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».
В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».
В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».
Фото: УТ МВД России по СКФО

Преступником оказался ранее судимый мужчина из сопредельного государства.

В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконный оборот наркотиков».

Мужчина был направлен под стражу.

Ранее стало известно о самых криминальных районах в Ростове-на-Дону.

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