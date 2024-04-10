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Появилось видео страшного пожара в старинном доме в Ростове-на-Дону

Появилось видео страшного пожара в старинном доме в Ростове-на-Дону

10 апреля 2024, 10:19
Фото: ТГ don_mash
Появилось видео страшного пожара в старинном доме в Ростове-на-Дону
В Интернете опубликовали видео, на котором показано сильное возгорание в старинном доме на улице Ульяновской в Ростове-на-Дону, ролики появились в соцсетях.

Пожар начался днем в среду, 10 апреля, на улице Ульяновской. Сейчас на площади 300 квадратных метров полыхает дом Эрберга, построенный в 1903 году.

На видео показаны горящая крыша и поднимающиеся в небо черные клубы дыма. На месте находятся пожарные, которые ведут борьбу с огнем.

Ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской
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Появилось видео страшного пожара в старинном доме в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ don_mash

Добавим, что открытый огонь хорошо виден с дальнего расстояния. Всего к его ликвидации привлекли более 60 человек.

По информации Telegram-канала Don_Mash, местные жители говорят, что перед пожаром слышали звуки, похожие на взрыв. Но официальных подтверждений этому нет.

Также известно, что была проведена эвакуация людей.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Пожар в доме Эрберга в Ростове на улице Ульяновской, 25
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