Появилось видео страшного пожара в старинном доме в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Пожар начался днем в среду, 10 апреля, на улице Ульяновской. Сейчас на площади 300 квадратных метров полыхает дом Эрберга, построенный в 1903 году.
На видео показаны горящая крыша и поднимающиеся в небо черные клубы дыма. На месте находятся пожарные, которые ведут борьбу с огнем.
Добавим, что открытый огонь хорошо виден с дальнего расстояния. Всего к его ликвидации привлекли более 60 человек.
По информации Telegram-канала Don_Mash, местные жители говорят, что перед пожаром слышали звуки, похожие на взрыв. Но официальных подтверждений этому нет.
Также известно, что была проведена эвакуация людей.