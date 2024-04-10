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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

«Пряталась в ванной»: как жители Таганроге пережили угрозу атаки дронов

«Пряталась в ванной»: как жители Таганроге пережили угрозу атаки дронов

10 апреля 2024, 07:38
Фото: Pxhere
«Пряталась в ванной»: как жители Таганроге пережили угрозу атаки дронов
В Таганроге объявляли опасность атаки беспилотников, из-за чего людям приходилось прятаться, об этом они рассказали в соцсетях.

Изначально военкор Владимир Разин заявил о якобы сбитых вражеских дронах над регионом. А губернатор Василий Голубев объявил в Таганроге опасность атаки БПЛА.

Местных жителей просили быть бдительными и готовыми при необходимости перейти в комнату без окон. Сейчас в городе объявлен отбой опасности.

Губернатор Голубев объявил опасность атаки беспилотников в Таганроге
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Местных жителей просили быть бдительными и готовыми при необходимости перейти в комнату без окон
Видео: ТГ ЧП Таганрог

В комментариях в соцсетях люди писали о том, как обеспечивали себе безопасность.

«Я даже решила спрятаться в ванной», — написала местная житель. При этом подобный комментарий был не один.

«Сижу в коридоре», — сообщают горожане.

«А у меня даже в ванной окна, поэтому прятаться негде», — пишут пользователи.

«У нас хорошее ПВО, посбивают», — говорится в комментариях.

«Мы в школе сидели на полу, закрыв руками голову», — сообщают подписчики. Также горожане рассказали, что в школах детей уводили в безопасные места, в том числе коридоры и спортзалы.

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