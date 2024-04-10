«Пряталась в ванной»: как жители Таганроге пережили угрозу атаки дронов

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Изначально военкор Владимир Разин заявил о якобы сбитых вражеских дронах над регионом. А губернатор Василий Голубев объявил в Таганроге опасность атаки БПЛА.
Местных жителей просили быть бдительными и готовыми при необходимости перейти в комнату без окон. Сейчас в городе объявлен отбой опасности.
В комментариях в соцсетях люди писали о том, как обеспечивали себе безопасность.
«Я даже решила спрятаться в ванной», — написала местная житель. При этом подобный комментарий был не один.
«Сижу в коридоре», — сообщают горожане.
«А у меня даже в ванной окна, поэтому прятаться негде», — пишут пользователи.
«У нас хорошее ПВО, посбивают», — говорится в комментариях.
«Мы в школе сидели на полу, закрыв руками голову», — сообщают подписчики. Также горожане рассказали, что в школах детей уводили в безопасные места, в том числе коридоры и спортзалы.